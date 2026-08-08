ĐT Việt Nam hạ Campuchia 3-1: Ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026 và nỗi lo của Kim Sang-sik Mặc dù đánh bại Campuchia 3-1 để chiếm ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn để lộ bài toán thể lực và hiệu suất tấn công cho HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia vào tối ngày 7/8 đã giúp đội tuyển Việt Nam chính thức khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với vị trí dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé vào bán kết cùng các con số thống kê ấn tượng, màn trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình vẫn bộc lộ không ít khiếm khuyết về mặt lối chơi lẫn nền tảng thể lực.

Việt Nam không thể chủ quan dù có ngôi đầu bảng. (Ảnh: VFF)

Sự bế tắc đằng sau con số 75% kiểm soát bóng

Đối đầu với một Campuchia đã cạn động lực và thiếu vắng nhiều trụ cột, các học trò của ông Kim Sang-sik dễ dàng làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75%. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, thực hiện pressing tầm cao ngay từ những phút đầu tiên nhằm bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ.

Dù tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, hiệu quả ở khâu dứt điểm của tuyển Việt Nam lại chưa tương xứng. Trong suốt hiệp một, các chân sút áo đỏ chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng nhờ công của Nguyễn Đình Bắc ở phút 16. Việc thiếu sắc bén trước hàng phòng ngự lùi sâu tiếp tục là bài toán nan giải, gợi nhớ lại trận hòa bế tắc trước Singapore trước đó. Ngay cả bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng đến từ yếu tố may mắn, khi pha dứt điểm của Nguyễn Xuân Son đập chân hậu vệ đối phương đâm thẳng vào lưới.

Bài toán thể lực và sự tập trung hàng phòng ngự

Bên cạnh mặt trận tấn công, dấu hiệu suy giảm thể lực của các nhân tố chủ chốt cũng mang đến nỗi lo lớn. Những trụ cột phải vận động với cường độ cao liên tục từ đầu giải như Thành Chung hay Xuân Mạnh đã xuất hiện vài thoáng mất tập trung, trực tiếp dẫn tới bàn thua ở phút 71.

Thử thách của Việt Nam sẽ khó hơn từ vòng bán kết. (Ảnh: VFF)

Nhận diện rõ nguy cơ quá tải của các học trò, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định rút Nguyễn Hoàng Đức ra nghỉ sớm. Đây là bước tính toán mang tính chiến lược nhằm bảo toàn nhân tố quan trọng nhất cho vòng knock-out đầy khốc liệt phía trước, nơi các sai lầm nhỏ nhất đều phải trả giá đắt.

Sự chuẩn bị cho chặng đường bùng nổ

Khép lại 4 lượt trận vòng bảng, tuyển Việt Nam nắm giữ bản thành tích ấn tượng với 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Những thông số này tạo ra điểm tựa tinh thần tốt, nhưng toàn đội không thể chủ quan khi bước vào vòng bán kết.

Quãng nghỉ sắp tới sẽ là thời điểm then chốt để ban huấn luyện hồi phục thể trạng cho các cầu thủ, đồng thời gia cố sự chắc chắn nơi hàng thủ và đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương cho chặng đường bảo vệ ngôi vương.