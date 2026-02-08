ĐT Việt Nam hòa bế tắc Singapore 0-0: Cú sẩy chân tai hại trước trận gặp Indonesia ĐT Việt Nam bị Singapore cầm chân 0-0 ngay tại Mỹ Đình sau 14 cú sút vô hại trong hiệp một, tạo áp lực cực lớn trước chuyến làm khách Indonesia vào ngày 03/08.

Trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Singapore ngay tại sân Mỹ Đình ở lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 giống như một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của ĐT Việt Nam. Sau màn hủy diệt Timor Leste 7-0, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào cuộc đối đầu với tâm thế tràn đầy tự tin, nhưng sự tự tin ấy nhanh chóng biến thành sự hấp tấp và bế tắc đến kỳ lạ.

ĐT Việt Nam hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình. (Ảnh: VFF)

Sự nôn nóng và 14 pha dứt điểm vô hại

Bắt đầu trận đấu, "Những chiến binh Sao Vàng" chủ động đẩy cao đội hình, áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng. Dù vậy, áp lực tâm lý phải thắng đậm đã khiến các pha xử lý ở 1/3 cuối sân của đội chủ nhà trở nên vội vã. Chỉ tính riêng trong hiệp một, ĐT Việt Nam tung ra tới 14 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Tâm điểm của sự chệch nhịp nằm ở hàng công. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc, người chơi rất hay ở trận trước, liên tục bỏ lỡ các cơ hội mười mươi do xử lý thiếu cảm giác. Trong khi đó, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên cũng đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy, thường xuyên chọn giải pháp cá nhân thay vì phối hợp đồng đội.

Nốt trầm trên băng ghế huấn luyện

Sự bế tắc trên sân phản ánh rõ nét lên băng ghế huấn luyện. HLV Kim Sang-sik không giấu được sự căng thẳng khi liên tục bày tỏ thái độ thất vọng. Phút 40, chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra quyết định bất ngờ khi rút Đình Bắc ra nghỉ để thay bằng Nguyễn Tài Lộc - một sự điều chỉnh gây nhiều tranh cãi ngay trước khi hiệp một khép lại.

ĐT Việt Nam gặp khó trước trận gặp Indonesia. (Ảnh: VFF)

Hình ảnh ông Kim quỳ gối, gục đầu xuống mặt cỏ sân Mỹ Đình sau những pha hỏng ăn của học trò đã tóm gọn áp lực đè nặng lên đội tuyển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tài Lộc không mang lại quá nhiều khác biệt về mặt thế trận. Ngoài cú sút xa dội xà ngang ở phút 80, tiền vệ này thi đấu khá giẫm chân đồng đội. Việc Đình Bắc rời sân sớm thậm chí còn khiến số cơ hội nguy hiểm của Việt Nam giảm đáng kể.

Áp lực chồng chất trước đại chiến tại Indonesia

Những nỗ lực thay người muộn màng ở hiệp hai như Hai Long, Thành Long hay Việt Cường đều bất lực trong việc xé lưới Singapore. Trận hòa không bàn thắng này khiến ĐT Việt Nam đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A và tự đẩy mình vào thế khó.

Vào lúc 20h30 ngày 03/08, ĐT Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của Indonesia – đối thủ đang tràn đầy tự tin sau những kết quả thuận lợi. Để giữ vững tham vọng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik cần mau chóng giải bài toán tâm lý cho các học trò, giúp đội bóng tìm lại sự cân bằng và bản lĩnh cần thiết trước sức ép khổng lồ từ chảo lửa đối phương.