ĐT Việt Nam lo ngại chấn thương của Tài Lộc và bước đi táo bạo của Nam Định trên thị trường chuyển nhượng Đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách nhân sự khi tiền đạo Tài Lộc dính chấn thương tại Thái Lan. Cùng lúc, CLB Nam Định gây sốc khi chiêu mộ thành công cựu trung vệ lò PSG.

Trong bối cảnh chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang cận kề, Đội tuyển Việt Nam vừa phải đón nhận một thông tin không mấy khả quan về tình hình lực lượng. Những biến động trên thị trường chuyển nhượng V-League cũng đang tạo nên một diện mạo mới đầy hứa hẹn cho mùa giải 2026/2027.

Mối lo hàng công: Tài Lộc dính chấn thương tại Chonburi

Trong buổi tập chiều ngày 22/7 tại Chonburi (Thái Lan), tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã gặp phải một sự cố không mong muốn. Chân sút thuộc biên chế Ninh Bình không thể hoàn thành giáo án chiến thuật cùng các đồng đội do dính chấn thương cổ chân.

Tài Lộc bất ngờ dính chấn thương. Ảnh: VFF.

Việc Tài Lộc phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của Ban huấn luyện. Ở tuổi 32, kinh nghiệm của anh là yếu tố quan trọng, nhưng khả năng ra sân trong trận mở màn hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, tinh thần của toàn đội vẫn đang ở mức cao. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, người từng đăng quang tại ASEAN Championship 2024, khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi vương sau chuyến tập huấn kỹ lưỡng tại Hàn Quốc.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Jose Pedro của Timor Leste đã thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch trình độ khi đối đầu với Việt Nam. Với khoảng cách hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vị chiến lược gia này coi đây là một thử thách cực đại về mọi khía cạnh, từ chuyên môn trên sân đến các yếu tố ngoài cỏ xanh.

Nam Định kích nổ "bom tấn" từ lò đào tạo PSG

Tại sân chơi quốc nội, CLB Nam Định vừa tạo nên một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công Felix Eboa Eboa. Trung vệ sinh năm 1997 không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86 mà còn có bản lý lịch trích ngang cực kỳ ấn tượng khi xuất thân từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của PSG.

Eboa là tân binh chất lượng của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Eboa mang đến V-League kinh nghiệm dày dạn với 6 năm thi đấu tại Ligue 1 và Ligue 2 (Pháp) trong màu áo EA Guingamp. Với 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Cameroon, sự xuất hiện của Eboa được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể hệ thống phòng ngự của đội bóng thành Nam cho những mục tiêu tham vọng sắp tới.

Thị trường chuyển nhượng sôi động: Hà Tĩnh và Hà Nội FC chạy đua vũ trang

Không đứng ngoài cuộc đua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá hơn 9 tỷ đồng (tương đương 300.000 euro) với tiền đạo Daniel Floro da Silva. Mùa trước, chân sút người Brazil này đã chứng minh giá trị tại TP.Hà Nội với thông số ấn tượng: 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Trong khi đó, đại diện Thủ đô - Hà Nội FC - đang thực hiện cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ. Đội bóng chính thức chia tay tiền vệ kỳ cựu Đậu Văn Toàn sau nhiều năm gắn bó để dọn chỗ cho những nhân tố mới. Cái tên được chọn thay thế trên hàng công là trung phong người Pháp Andrew Jung. Với việc khoác lên mình chiếc áo số 90, Andrew Jung được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho bài toán ghi bàn của Hà Nội FC trong mùa giải 2026/27.

Sự xuất hiện của các ngoại binh chất lượng từ châu Âu và Nam Mỹ cùng những biến động nhân sự tại các đội bóng lớn hứa hẹn một mùa giải V-League đầy kịch tính và giàu tính chuyên môn.