ĐT Việt Nam mang lực lượng mạnh nhất sang Thái Lan đá chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 Thầy trò HLV Kim Sang-sik bay sang Bangkok với lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương khu vực sau thắng lợi 2-0 trước Malaysia ở bán kết.

Đội tuyển Việt Nam cất cánh sang Bangkok vào trưa ngày 20/8 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đại kình địch Thái Lan. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về đã tạo bước đệm tâm lý hoàn hảo cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lực lượng tối ưu cho trận đại chiến tại Rajamangala

Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam nhận được cú hích lớn về mặt nhân sự trước giờ di chuyển. Trao đổi về tình hình đội hình, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, xác nhận toàn bộ quân số đều ở trạng thái thể lực tốt nhất và không gặp chấn thương nào đáng kể.

Xuân Son và các đồng đội sẽ đến Thái Lan vào hôm nay.

Chuyến bay rời Hà Nội lúc 12h45 và dự kiến hạ cánh tại thủ đô Thái Lan trong buổi chiều cùng ngày. Do quỹ thời gian khá hạn hẹp, sau khi hội quân tại khách sạn, các cầu thủ chỉ thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ. Đội tuyển sẽ có duy nhất một buổi tập làm quen mặt sân thi đấu chính thức Rajamangala vào ngày mai để hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật cuối cùng.

Quân bài chiến lược Nguyễn Xuân Son và điểm tựa đối đầu

Về mặt chuyên môn, sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son đang mang lại nhiều nét tươi mới cho lối chơi của đội nhà. Vào sân từ băng ghế dự bị ở trận bán kết lượt về, chân sút gốc Brazil đã ghi cả hai bàn thắng quyết định, khẳng định khả năng chọn vị trí và duyên ghi bàn ấn tượng trong hệ thống do HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp bóng đá Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở trận chung kết giải vô địch khu vực. Tại cuộc đối đầu năm 2024, tuyển Việt Nam từng vượt qua đối thủ ở cả hai lượt trận, trong đó có chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay trên sân khách. Với bộ khung nhân sự sung sức và phong độ ổn định, mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài việc tái lập thành tích ấn tượng này ngay tại Bangkok.