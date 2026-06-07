ĐT Việt Nam thắng hủy diệt 6-0: Dấu ấn lịch sử từ dàn sao nhập tịch Thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên cơn mưa bàn thắng trước Siheung FC. Sự xuất hiện đồng thời của 3 cầu thủ nhập tịch đã mang đến những tín hiệu chuyên môn đầy hứa hẹn.

Chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam trước Siheung FC trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một kết quả áp đảo. Đây là cột mốc quan trọng khi HLV Kim Sang-sik lần đầu tiên thử nghiệm công thức "3 cầu thủ nhập tịch", mở ra một chương mới trong cách tiếp cận nhân sự và vận hành chiến thuật của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ nhập tịch phát huy hiệu quả trong trận thắng của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Sự thanh thoát của bộ khung nội binh trong hiệp một

Bước vào trận đấu với mục tiêu rà soát lực lượng, HLV Kim Sang-sik đã chia đội hình thành hai nhóm khác biệt. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, dàn cầu thủ nội đã chứng minh sự ăn ý và khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Chỉ mất 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, Việt Cường đã cụ thể hóa ưu thế bằng một pha xử lý đẳng cấp. Cú cứa lòng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam.

Điểm sáng lớn nhất trong hiệp một chính là tiền vệ Nguyễn Hai Long. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng xâm nhập vùng cấm ấn tượng, Hai Long liên tiếp trừng phạt hàng thủ Siheung FC. Phút 31, anh nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật. Đến phút 39, từ đường kiến tạo dọn cỗ của Việt Cường, Hai Long hoàn tất cú đúp cá nhân, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3 bàn đầy thuyết phục.

Cú hích từ dàn sao nhập tịch và sự bùng nổ của Đỗ Hoàng Hên

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thực hiện cuộc thay đổi nhân sự quy mô lớn. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào sự xuất hiện đồng thời của bộ ba cầu thủ nhập tịch: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam vận hành với một trục xương sống có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch đến vậy.

Hiệu quả của sự thay đổi này đến gần như tức thì. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Đỗ Hoàng Hên đã điền tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0. Sức mạnh thể chất và tốc độ của nhóm cầu thủ mới đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong các tình huống tranh chấp và chuyển trạng thái.

Phút 52, Nguyễn Xuân Son – cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất – đã thể hiện đẳng cấp bằng pha bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Đỗ Hoàng Hên hoàn tất cú đúp. Sự kết nối giữa Xuân Son và Hoàng Hên cho thấy một tiềm năng tấn công đáng gờm mà HLV Kim Sang-sik đang dần hoàn thiện.

Thống kê nổi bật của trận đấu

Thông số Hiệp 1 Hiệp 2 Cả trận Bàn thắng 3 3 6 Cầu thủ ghi bàn tiêu biểu Hai Long (2 bàn) Đỗ Hoàng Hên (2 bàn) Việt Cường, Hai Long, Hoàng Hên, Đình Bắc Cầu thủ nhập tịch ra sân 0 3 3

Hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng

Dù dẫn trước với khoảng cách an toàn, ĐT Việt Nam vẫn duy trì cường độ áp lực cao. Phút 83, Đình Bắc thực hiện pha bứt tốc sở trường, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 6-0. Bàn thắng này không chỉ khép lại một trận cầu mãn nhãn mà còn cho thấy sự sẵn sàng của các nhân tố trẻ trong việc cạnh tranh vị trí chính thức.

Nhìn chung, màn trình diễn trước Siheung FC đã giải tỏa nhiều hoài nghi về khả năng hòa nhập của nhóm cầu thủ nhập tịch. Sự hiện diện của họ không làm mất đi bản sắc phối hợp nhỏ của đội tuyển mà trái lại, còn bổ sung thêm sức mạnh cơ bắp và tính đột biến trong các tình huống quyết định.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục đóng quân tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc). Thử thách thực sự sẽ đến vào ngày 8/7 khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu với Yongin FC, một đại diện đến từ K-League 2. Đây được xem là bài kiểm tra ở cường độ cao hơn để ban huấn luyện chốt danh sách tối ưu cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 sắp tới.