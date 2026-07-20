ĐT Việt Nam thắng Myanmar 4-0: Truyền thông Indonesia và Thái Lan dè chừng sức mạnh mới Thắng lợi 4-0 trước Myanmar với sự tỏa sáng của các nhân tố nhập tịch đã biến ĐT Việt Nam thành ứng cử viên số 1 cho AFF Cup 2026, khiến Indonesia và Thái Lan lo ngại.

Tối 18/7, trên sân vận động Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0. Trận giao hữu này không chỉ là bước chạy đà quan trọng cho AFF Cup 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của đoàn quân HLV Kim Sang Sik trước các đối thủ trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước Myanmar (Ảnh: SN).

Bốn bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc. Lối chơi gắn kết cùng sự tỏa sáng của các cá nhân đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Indonesia và Thái Lan, những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành ngôi vương Đông Nam Á.

Sức mạnh từ những nhân tố nhập tịch

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là tầm ảnh hưởng của các cầu thủ gốc ngoại. Tờ Super Ball của Indonesia nhận định: "Bộ ba người Brazil tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng. Đội tuyển Indonesia cần phải đặc biệt cảnh giác".

Phân tích sâu hơn, tác giả bài viết cho rằng sự góp mặt của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đã nâng tầm đáng kể hàng công của Việt Nam. Trước một Myanmar thi đấu nỗ lực, các nhân tố này vẫn tạo ra sự khác biệt về thể chất và kỹ thuật, khiến hệ thống phòng ngự đối phương hoàn toàn bất lực.

Đáng chú ý, Super Ball cũng dẫn lại nhận định của HLV John Herdman, coi Việt Nam là đội bóng mạnh nhất tại kỳ AFF Cup sắp tới. Tờ báo này bày tỏ sự lo ngại cho đội nhà khi Indonesia không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất cho giải đấu quan trọng này.

Thái Lan thừa nhận sự vượt trội của thầy trò HLV Kim Sang Sik

Không chỉ Indonesia, truyền thông Thái Lan cũng dành sự quan tâm sát sao đến phong độ của tuyển Việt Nam. Trang KrianBuriramv2 mô tả trận đấu tại Thái Nguyên là một màn bùng nổ, nơi các cầu thủ gốc ngoại khiến đối thủ "không kịp trở tay".

Dưới bài viết, nhiều cổ động viên xứ Chùa Vàng đã bày tỏ sự lo lắng về sự thụt lùi của bóng đá nước nhà. Một số ý kiến thậm chí nhận định rằng với đội hình hiện tại, chức vô địch AFF Cup 2026 khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trang MrFootballAEC đánh giá đội tuyển Việt Nam đang có bước chạy đà hoàn hảo nhất trong số các đại diện Đông Nam Á. Với sự ổn định trong lối chơi và lực lượng dày dạn, Việt Nam chính thức trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương.

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2026 gặp đối thủ Timor Leste. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Thái Lan.