Dự án 925.000 tỷ của Vingroup: Xã Hồng Vân hoàn tất chi trả bồi thường đợt 1 Địa phương đã thực hiện chi trả 4.655 tỷ đồng bồi thường cho hơn 5.100 hộ dân, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho siêu dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Ngày 8/7, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội đã hoàn thành chiến dịch chi trả kinh phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong việc triển khai dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lên đến 925.000 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Quy mô chi trả bồi thường kỷ lục tại địa phương

Trong đợt cao điểm kéo dài gần một tháng, xã Hồng Vân đã phê duyệt phương án bồi thường cho tổng cộng 5.132 hộ dân với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 4.461.835 m². Tổng kinh phí chi trả trong đợt này đạt 4.655 tỷ đồng, đánh dấu chiến dịch bồi thường có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã.

Để đảm bảo tiến độ và tính minh bạch, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngân hàng thiết lập nhiều điểm chi trả trực tiếp. Việc triển khai được thực hiện đồng loạt tại hàng chục thôn, xóm. Cụ thể, một số khu vực có giá trị bồi thường lớn bao gồm:

Khê Hồi: 322 hộ với gần 262 tỷ đồng.

322 hộ với gần 262 tỷ đồng. Quang Trung: 199 hộ với hơn 260 tỷ đồng.

199 hộ với hơn 260 tỷ đồng. Phú Cốc: 229 hộ với gần 250 tỷ đồng.

229 hộ với gần 250 tỷ đồng. Nội Thôn: 321 hộ với hơn 239 tỷ đồng.

321 hộ với hơn 239 tỷ đồng. Cụm 2 và Cụm 4 Duyên Trường: Tổng cộng hơn 457 tỷ đồng.

Các khu vực như Xâm Thị, Xâm Dương 3 và Xâm Động đã sớm hoàn thành công tác chi trả ngay từ những ngày đầu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho toàn chiến dịch. Kết quả này giúp địa phương sớm hoàn thiện các phần việc còn lại để bàn giao quỹ đất sạch cho chủ đầu tư.

Người dân xã Hồng Vân đến nhận kinh phí đền bù, GPMB dự án. Nguồn ảnh: Hanoimoi.vn

Chi tiết siêu dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được khởi công từ ngày 19/12/2025, định hướng trở thành đại đô thị tích hợp đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng trải rộng trên địa bàn 11 xã của TP. Hà Nội.

Về mặt hạ tầng, dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại điểm giao cắt của các tuyến giao thông huyết mạch bao gồm Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Nguồn ảnh: Vingroup

Điểm nhấn sân vận động lớn nhất thế giới

Hạt nhân của toàn dự án là khu liên hợp thể thao quy mô châu lục. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất là sân vận động rộng 73,3 ha với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA.

Nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch, công trình này sẽ vượt qua sân Rungrado 1st of May (Triều Tiên) và sân Hassan II (Morocco) để trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà còn là biểu tượng mới trong việc thu hút các sự kiện quốc tế và dòng vốn đầu tư lớn vào Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.