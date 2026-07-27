Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ hơn 86 tỷ đồng cạnh tuyến Metro số 1 đạt 80% tiến độ Công trình cải tạo rạch Đá Đỏ tại TP.HCM có vốn đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng hiện hoàn thành 80% khối lượng, giúp khơi thông dòng chảy và cải thiện cảnh quan quanh ga An Phú.

Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ với tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công. Tuyến rạch dài gần 2 km đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thoát nước khu vực phía Đông, dẫn nước ra sông Sài Gòn và Rạch Chiếc, đồng thời hỗ trợ kết nối cảnh quan xung quanh tuyến Metro số 1.

Rạch Đá Đỏ dài gần 2 km đang được khơi thông, cải thiện môi trường sinh thái khu vực.

Quy mô kỹ thuật và các hạng mục cải tạo

Tuyến rạch Đá Đỏ có điểm đầu tại đoạn giao đường Nguyễn Hoàng với đường song hành Võ Nguyên Giáp và điểm cuối đổ ra sông Sài Gòn. Trước khi được nâng cấp, khu vực này gặp tình trạng bồi lắng nghiêm trọng, lòng rạch bị thu hẹp, kín lục bình và cây dại. Tại một số đoạn, việc cống hóa không đồng bộ đã làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường và ùn tắc nước thải.

Theo thiết kế kỹ thuật, dự án tập trung xử lý các hạng mục trọng điểm:

Nạo vét khoảng 1,7 km lòng rạch bị bồi lắng để mở rộng không gian thoát nước.

Thi công xây dựng khoảng 1,5 km kè bê tông và tường chắn hai bên bờ rạch nhằm chống sạt lở.

Lắp đặt hệ thống cống thoát nước đồng bộ kết nối các khu dân cư lân cận.

Hoàn thiện vỉa hè, gia cố hạ tầng kỹ thuật bờ rạch.

Đoạn rạch chảy qua cầu bộ hành ga An Phú là tuyến thoát nước quan trọng ra sông Sài Gòn và Rạch Chiếc.

Tiến độ thi công và giải pháp hạ tầng hoàn thiện

Đến nay, phần lớn chiều dài tuyến rạch đã hoàn thành công tác nạo vét, thi công bờ kè và xây tường chắn hai bên. Các đơn vị thi công hiện tập trung nhân lực triển khai lắp đặt cống, hoàn thiện các đoạn kè cuối cùng khu vực cầu Đen và làm vỉa hè.

Các mũi thi công đồng loạt triển khai hoàn thiện hệ thống kè và vỉa hè hai bên bờ.

Đoạn khoảng 300 m cuối rạch kết nối ra sông Sài Gòn sẽ được thi công hoàn thiện ở bước sau cùng trước khi tiến hành thông dòng toàn tuyến. Sau khi xong phần hạ tầng thủy lợi, chủ đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và làm đường dạo bộ đồng bộ.

Vị trí địa lý của rạch Đá Đỏ kết nối từ đường Nguyễn Hoàng ra sông Sài Gòn.

Tác động đến môi trường đô thị và thị trường khu vực

Bên cạnh nhiệm vụ tăng cường khả năng tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực lân cận, việc hồi sinh rạch Đá Đỏ góp phần cải thiện đáng kể không gian sống của người dân Phường Bình Trưng, TP.HCM.

Sự kết hợp giữa công trình chỉnh trang thủy lợi rạch Đá Đỏ và không gian vận hành của tuyến Metro số 1 (đặc biệt là khu vực ga An Phú) tạo nên điểm nhấn cảnh quan mới tại cửa ngõ phía Đông. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trước cuối năm nay, góp phần nâng cao giá trị hạ tầng và chỉnh trang đô thị tổng thể cho toàn khu vực.