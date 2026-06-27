Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm 17.000 tỷ đồng: Phường Gia Định hoàn tất 100% mặt bằng Công tác giải phóng mặt bằng tại Phường Gia Định, TP.HCM đạt đồng thuận 100%, tháo gỡ nút thắt lớn nhất cho siêu dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hơn 17.000 tỷ đồng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại TP.HCM vừa đạt được bước tiến chiến lược trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến cuối tháng 06/2026, 100% hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại Phường Gia Định đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công một trong những công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố.

Hoàn tất giải phóng mặt bằng tại khu vực trọng điểm

Phường Gia Định được xác định là địa phương chịu tác động lớn nhất trong toàn bộ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, khu vực này có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, bao gồm 606 hộ phải giải tỏa toàn bộ và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng kinh phí bồi thường riêng tại địa bàn này ước tính vượt mức 3.900 tỷ đồng.

Các hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Ảnh: Sỹ Đông/ Báo Thanh Niên

Việc đạt được sự đồng thuận tuyệt đối mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế được xem là kết quả mang ý nghĩa đặc biệt. Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn phản ánh hiệu quả của công tác vận động và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Giải quyết vướng mắc thông qua đối thoại trực tiếp

Để tháo gỡ những thách thức trong công tác thu hồi đất, hệ thống chính trị tại Phường Gia Định đã chủ động thành lập các tổ công tác chuyên trách. Các tổ này thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích chi tiết về lợi ích của dự án cũng như các chính sách hỗ trợ đi kèm nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Hình ảnh một đoạn rạch đi qua địa phận đường Bùi Hữu Nghĩa sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Duy/ Báo Tuổi Trẻ

Nhiều cuộc đối thoại trực tiếp đã được tổ chức giữa chính quyền và người dân để lắng nghe ý kiến, giải đáp các kiến nghị về giá bồi thường và vị trí tái định cư. Ngoài ra, địa phương cũng triển khai các gói hỗ trợ tài chính cho hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp ổn định đời sống trong quá trình di dời đến nơi ở mới.

Tầm nhìn về trục đô thị xanh mới của TP.HCM

Siêu dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Tuyến rạch được cải tạo có chiều dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các khu vực Phường Gia Định, Phường Bình Thạnh, Phường Bình Lợi Trung và Phường An Nhơn.

Phối cảnh rạch Xuyên Tâm sau khi hoàn thiện. Ảnh minh họa

Mục tiêu cốt lõi của dự án là xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều thập kỷ trên tuyến rạch. Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị mà còn góp phần giảm ngập cục bộ, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông ven rạch và nâng cao chất lượng sống cho hàng chục nghìn cư dân tại TP.HCM.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân cần theo dõi các thông báo chính thức về tiến độ và pháp lý từ chủ đầu tư.