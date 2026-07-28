Dự án cao tốc CT.33 gần 94.000 tỷ đồng sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long Tuyến cao tốc CT.33 dài 150 km có tổng vốn gần 94.000 tỷ đồng đang được hoàn thiện các thủ tục để kết nối TP.HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ.

Dự án đường bộ cao tốc CT.33 với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 94.000 tỷ đồng đang được các địa phương tích cực hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến đường có vai trò chiến lược trong việc giảm tải cho Quốc lộ 1 và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án

UBND TP. Cần Thơ vừa trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và triển khai dự án cao tốc CT.33 theo phương thức PPP. Việc giao một địa phương làm đầu mối là yêu cầu cần thiết đối với dự án trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Sau khi nhận được sự thống nhất từ các địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp với các tỉnh, thành liên quan để hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Hướng tuyến cao tốc CT.33. Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo HĐND cùng cấp để thống nhất phương án này theo quy định tại Nghị định số 243/2025/NĐ-CP. HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Quy mô kỹ thuật và quy hoạch tuyến cao tốc CT.33

Theo báo cáo nghiên cứu sơ bộ, tuyến cao tốc CT.33 có tổng chiều dài khoảng 150 km. Điểm đầu của dự án kết nối với nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3) và Quốc lộ 50, điểm cuối nối trực tiếp với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tuyến đường đi qua 5 địa phương bao gồm TP. HCM (khoảng 1,7 km), Đồng Tháp (15,8 km), Tây Ninh (28,5 km), TP. Cần Thơ (24,9 km) và Vĩnh Long (79,1 km). Phương án kỹ thuật đang được nghiên cứu theo hướng kết hợp cầu cạn tại các khu vực nền đất yếu và đắp nền ở những đoạn có điều kiện địa chất thuận lợi. Giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả khai thác, dù khiến tổng mức đầu tư tăng thêm hơn 23.500 tỷ đồng so với nghiên cứu ban đầu.

Lộ trình phân kỳ đầu tư và cơ cấu nguồn vốn

Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn rõ rệt nhằm tối ưu nguồn lực tài chính:

Giai đoạn 1 (2026 - 2030): Triển khai khoảng 71,1 km với tổng vốn dự kiến 41.436 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, ngân sách Nhà nước dự kiến tham gia khoảng 29.000 tỷ đồng (gần 70% tổng vốn), phần còn lại khoảng 12.436 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn sơ bộ được tính toán khoảng 26 năm.

Dự kiến chia làm 2 giai đoạn triển khai cao tốc. Ảnh minh họa

Giai đoạn 2 (sau năm 2030): Đầu tư khoảng 79 km còn lại với tổng kinh phí dự kiến 52.373 tỷ đồng để hoàn thiện toàn tuyến.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, CT.33 nằm trong định hướng phát triển tuyến cao tốc TP. HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài khoảng 283 km với quy mô 4 làn xe. Các thông số về hướng tuyến, tổng vốn và phân kỳ hiện vẫn đang ở bước nghiên cứu tiền khả thi và sẽ được tiếp tục rà soát trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tác động kinh tế và kết nối hạ tầng vùng

Khi đưa vào vận hành, cao tốc CT.33 sẽ hình thành trục giao thông dọc phía Đông kết nối TP. HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giảm áp lực giao thông đáng kể cho Quốc lộ 1. Dự án không chỉ tối ưu hóa hệ thống vận tải, phát huy hiệu quả cảng biển, cảng thủy nội địa và mạng lưới logistics mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ trong khu vực.

Cảnh báo: Các thông tin về quy hoạch, quy mô kỹ thuật và tổng mức đầu tư dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của cơ quan quản lý Nhà nước.