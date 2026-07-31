Dự án cao tốc CT.33 hơn 93.000 tỷ đồng: Cần Thơ thống nhất giao Vĩnh Long làm cơ quan thẩm quyền HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu triển khai dự án cao tốc CT.33 dài 150km theo hình thức đối tác công tư.

HĐND TP Cần Thơ đã chính thức thông qua nghị quyết thống nhất đề xuất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.33 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là bước chuẩn bị pháp lý quan trọng để thúc đẩy dự án hạ tầng giao thông liên vùng có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 93.809 tỷ đồng.

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án PPP

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ khóa XI đã thông qua nghị quyết chấp thuận đề xuất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (mã tuyến CT.33).

Theo nội dung nghị quyết, UBND TP Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ Xây dựng. Do phạm vi tuyến đi qua nhiều tỉnh, thành phố và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia trong hợp đồng PPP, việc xác định một cơ quan có thẩm quyền đầu mối là điều kiện bắt buộc để khởi động các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo.

Trục cao tốc CT.33 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ phía Đông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường giúp kết nối hệ thống cảng biển, hạ tầng đường thủy nội địa và mạng lưới logistics, đồng thời giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu.

Quy mô kỹ thuật và phương án hướng tuyến cao tốc CT.33

Theo kết quả nghiên cứu được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án hướng tuyến điều chỉnh của cao tốc CT.33 có tổng chiều dài khoảng 150,1km.

Điểm đầu dự án (Km0+000) nằm tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn đường Vành đai 3) với Quốc lộ 50 thuộc khu vực xã Hưng Long, TP.HCM. Điểm cuối (Km150+000) giao với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Về địa giới hành chính, toàn tuyến cao tốc CT.33 đi qua địa bàn 5 tỉnh, thành phố với chiều dài cụ thể:

Tỉnh Vĩnh Long: 79,1km

79,1km Tỉnh Tây Ninh: 28,5km

28,5km TP Cần Thơ: 24,9km

24,9km Tỉnh Đồng Tháp: 15,8km

15,8km TP.HCM: 1,7km

Đáng chú ý, nhằm tối ưu chi phí và xử lý kỹ thuật qua khu vực địa chất yếu, phương án xây dựng được đề xuất ứng dụng giải pháp cầu cạn tại các đoạn nền đất yếu, kết hợp với nền đường đắp thông thường ở những đoạn có địa chất ổn định.

Phân kỳ đầu tư và phương án tài chính BOT

Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn rõ rệt nhằm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn:

Giai đoạn 1 (2026-2030): Tập trung xây dựng mới khoảng 71,1km cao tốc, bao gồm đoạn Km63+000 đến Km116+400 và đoạn Km132+300 đến Km150+000 (đi qua tỉnh Vĩnh Long 53,4km và TP Cần Thơ 17,7km).

Bên cạnh đó, dự án sẽ tận dụng và nâng cấp khoảng 17km các đoạn Quốc lộ 57C, Quốc lộ 54 và Quốc lộ 91B lên quy mô 4 làn xe; kết hợp khai thác đoạn Quốc lộ 60 qua cầu Đại Ngãi (15,25km) và đoạn Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 2 đến phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long (17km) để đảm bảo tính kết nối đồng bộ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 ước tính khoảng 41.436 tỷ đồng. Dự án kiến nghị áp dụng hình thức PPP (Hợp đồng BOT). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước dự kiến tham gia khoảng 29.000 tỷ đồng (chiếm 70%), phần vốn nhà đầu tư huy động khoảng 12.436 tỷ đồng với thời gian hoàn vốn tính toán khoảng 26 năm.

Giai đoạn 2 (sau năm 2030): Triển khai xây dựng mới 79km còn lại với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 52.373 tỷ đồng, tùy thuộc vào khả năng bố trí nguồn vốn liên vùng.

Tầm nhìn chiến lược mở rộng tuyến cao tốc đến Cà Mau

Ngoài ra, theo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, tuyến CT.33 đã được định hướng đổi tên thành cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau. Tổng chiều dài toàn tuyến sau khi kéo dài dự kiến đạt khoảng 283km, thiết kế quy mô 4 làn xe và phân chia thành 3 đoạn tuyến chính:

Đoạn TP.HCM - Vĩnh Long (dài khoảng 64km): Từ Vành đai 3 TP.HCM đến Quốc lộ 57C.

Đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ (dài khoảng 86km): Từ Quốc lộ 57C đến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đoạn Cần Thơ - Cà Mau (dài khoảng 133km): Nối tiếp từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Cà Mau.

Khi hoàn thành toàn bộ, trục cao tốc CT.33 sẽ trở thành hành lang kinh tế động lực thứ hai song song với trục Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A, mở ra không gian phát triển mới cho các đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng du lịch toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch, hướng tuyến và phương án tài chính của dự án cao tốc CT.33 có thể tiếp tục được điều chỉnh trong các bước lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chính thức.