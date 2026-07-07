Dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành quy mô 44.000 tỷ đồng sắp triển khai Tuyến cao tốc đô thị dài gần 40 km nối liền trung tâm du lịch Hồ Tràm với sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khởi công vào năm 2026 với tổng vốn đầu tư hơn 43.800 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm vừa công bố hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng cho Dự án thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc đô thị kết nối Hồ Tràm và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam và thủ phủ du lịch phía Nam.

Vai trò chiến lược của hạ tầng kết nối sân bay Long Thành

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại khu vực Long Thành, Tỉnh Đồng Nai đang được gấp rút triển khai với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Với quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn quốc tế, sân bay này có công suất thiết kế lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Việc đầu tư tuyến cao tốc trực diện nối từ sân bay đến khu đô thị mới Hồ Tràm là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng khai thác của cảng hàng không. Khu đô thị Hồ Tràm với diện tích hơn 5.067 ha, bao gồm toàn bộ diện tích Xã Phước Thuận, TP.HCM (theo quy hoạch sáp nhập mới), được định vị là khu phức hợp thương mại, dịch vụ du lịch và dân cư cao cấp.

Thi công sân bay Long Thành. (Ảnh: TTXVN).

Chi tiết quy hoạch và hướng tuyến cao tốc 40 km

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành có tổng chiều dài gần 40 km. Điểm đầu của dự án nằm tại Km2+270 (điểm cuối của Dự án thành phần 1) thuộc Phường Tân Thành, TP.HCM. Điểm cuối giao với đường ven biển ĐT.994 tại Xã Xuyên Mộc, TP.HCM.

Lộ trình tuyến đi qua địa phận 9 xã, phường bao gồm: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Gia, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc. Tuyến đường được thiết kế bám theo các trục hạ tầng hiện hữu như hồ Đá Đen, đường Bình Ba và vòng xoay Bình Gia - Đá Bạc để tối ưu hóa quỹ đất và chi phí giải phóng mặt bằng.

Hướng tuyến dự án. (Ảnh chụp từ văn bản ĐTM).

Thông số kỹ thuật và quy mô xây dựng

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị với các chỉ số kỹ thuật cụ thể như sau:

Tốc độ thiết kế: 100 km/h đối với trục chính cao tốc và 60 km/h đối với đường song hành.

100 km/h đối với trục chính cao tốc và 60 km/h đối với đường song hành. Quy mô giai đoạn 1: Đầu tư 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành 2 bên (tổng 6 làn) tại các khu vực tập trung dân cư.

Đầu tư 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành 2 bên (tổng 6 làn) tại các khu vực tập trung dân cư. Quy mô hoàn thiện: Mặt cắt ngang đảm bảo 6 làn xe cao tốc và 6 làn xe song hành, bề rộng chiếm dụng đất tối thiểu đạt 79,5 m.

Mặt cắt ngang đảm bảo 6 làn xe cao tốc và 6 làn xe song hành, bề rộng chiếm dụng đất tối thiểu đạt 79,5 m. Hệ thống nút giao: Xây dựng 6 nút giao liên thông tại các điểm giao cắt quan trọng như Quốc lộ 56, ĐT.966, ĐT.997, ĐT.998, Quốc lộ 55 và đường ven biển ĐT.994.

Đáng chú ý, đoạn đi qua khu vực bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu sẽ được tính toán kỹ lưỡng với chiều rộng cầu 32 m để giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Tiến độ triển khai và tổng mức đầu tư

Dự án dự kiến chiếm dụng khoảng 407 ha đất, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Để đảm bảo tính khả thi, chủ đầu tư đã đưa ra lộ trình thực hiện chi tiết:

Giai đoạn Thời gian dự kiến Giải phóng mặt bằng Quý II/2026 Khởi công xây dựng Quý III/2026 Hoàn thành xây dựng Năm 2029 Đưa vào khai thác Năm 2030

Với tổng mức đầu tư ước tính 43.823 tỷ đồng, dự án không chỉ đơn thuần là một tuyến đường giao thông mà còn là trục xương sống thúc đẩy giá trị bất động sản và dịch vụ tại khu vực phía Nam TP.HCM và các vùng lân cận. Việc hình thành tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế đến các tổ hợp nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho ngành du lịch quốc gia.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các thông báo chính thức tiếp theo về phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư.