Dự án cầu Bình Thành 75 tỷ đồng tại TP Huế: Rút ngắn tiến độ, hoàn thành cuối năm 2026 Dự án cầu Bình Thành mới tại xã Bình Điền (TP Huế) đạt 50% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 nhằm thay thế cầu treo 8 tấn đã xuống cấp.

Dự án xây dựng cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch (thượng nguồn sông Hương, TP. Huế) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành xuống còn chưa đầy 1 năm thay vì 3 năm như kế hoạch ban đầu. Công trình vĩnh cửu này được đầu tư nhằm thay thế hoàn toàn cây cầu treo 25 năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau 25 năm phục vụ giao thông vùng thượng nguồn sông Hương, cầu treo Bình Thành sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi cây cầu mới quy mô vĩnh cửu đang được khẩn trương xây dựng.

Quy mô kỹ thuật và thiết kế dự án cầu Bình Thành mới

Dự án xây dựng cầu Bình Thành mới có tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự án đã được UBND TP. Huế phê duyệt vào tháng 7/2025.

Về chỉ tiêu kỹ thuật, công trình có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 500 m. Điểm đầu tuyến kết nối trực tiếp với Quốc lộ 49 và điểm cuối giao với hệ thống đường hiện hữu tại xã Bình Điền. Trong đó:

Phần cầu chính: Dài hơn 254 m, bề rộng mặt cầu 8,5 m, kết cấu gồm 6 nhịp dầm Super T.

Dài hơn 254 m, bề rộng mặt cầu 8,5 m, kết cấu gồm 6 nhịp dầm Super T. Đường dẫn hai đầu cầu: Được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và các nút giao. Trong đó, nút giao với Quốc lộ 49 được bố trí thêm làn tăng, giảm tốc nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến khoảng 500 m, phần cầu chính dài hơn 254 m gồm 6 nhịp dầm Super T.

Tiến độ thi công và giải pháp vượt địa hình mùa mưa bão

Được khởi công từ tháng 3, dự án cầu Bình Thành hiện đã đạt khoảng 50% khối lượng xây lắp. Theo thông tin từ chủ đầu tư, tính đến nay nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục chính:

Đúc xong 16/24 dầm Super T.

Hoàn thành 1 mố và 4 trụ cầu; phần mố và trụ còn lại đã thi công xong bệ trụ.

Lao lắp được 2 nhịp dầm và hoàn thiện mặt cầu tại các nhịp đã lắp đặt.

Khối lượng đắp nền đường dẫn hai đầu cầu đạt khoảng 20%.

Nhà thầu đã đúc xong 16/24 dầm cầu và lao lắp được 2 nhịp dầm, hoàn thiện mặt cầu tại các nhịp đã lắp xong.

Khu vực thi công vắt ngang dòng Hữu Trạch có địa hình phức tạp với bờ sông dốc, lòng sông sâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nước dâng và lũ lớn. Nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa bão tại miền Trung, các đơn vị thi công đã triển khai đồng thời nhiều mũi nhọn nhân lực và thiết bị. Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi khu vực bước vào mùa mưa lũ.

Cấp thiết thay thế cầu treo xuống cấp và hoàn thiện hạ tầng

Cầu treo Bình Thành hiện hữu được đưa vào sử dụng từ lâu, qua nhiều năm khai thác đã xuống cấp nặng nề. Cơ quan chuyên môn đánh giá tải trọng cho phép của cầu treo bị hạ xuống chỉ còn 8 tấn, không đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại ngày càng tăng của người dân địa phương.

Tháng 11/2024, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu treo này khi một xe tải chở rác mất lái lao xuống sông Hữu Trạch làm 2 người tử vong và hư hỏng kết cấu cầu. Sự cố này cùng thực trạng xuống cấp nghiêm trọng đã thúc đẩy HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thông qua chủ trương đầu tư khẩn cấp dự án cầu mới.

Cầu treo Bình Thành cũ hiện chỉ cho phép tải trọng tối đa 8 tấn và đang được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian chờ cầu mới hoàn thành.

Trong thời gian chờ cầu mới hoàn thành vào cuối năm 2026, cầu treo Bình Thành cũ vẫn tiếp tục được vận hành có kiểm soát nghiêm ngặt về tải trọng và lưu lượng phương tiện. Công trình cầu mới khi hoàn thành không chỉ giải quyết triệt điểm nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phía tây TP. Huế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực xã Bình Điền và các vùng lân cận.