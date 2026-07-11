Dự án cầu Cát Lái 24.000 tỷ đồng: Kết nối chiến lược giữa TP.HCM và TP. Đồng Nai Cầu Cát Lái dài 11,64km với tổng vốn đầu tư hơn 24.003 tỷ đồng sẽ thay thế bến phà hiện hữu, kết nối trực tiếp TP.HCM với trung tâm kinh tế mới tại TP. Đồng Nai.

Dự án cầu Cát Lái vừa được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 24.000 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Công trình không chỉ thay thế bến phà lịch sử mà còn tạo trục động lực mới kết nối các đô thị lớn nhất khu vực phía Nam.

Quy mô và thông số kỹ thuật dự án cầu Cát Lái

Theo quy hoạch, toàn tuyến dự án có tổng chiều dài khoảng 11,64km. Trong đó, phần cầu chính vượt sông Đồng Nai dài hơn 4km. Công trình được thiết kế với quy mô 8 làn xe, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đạt vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Điểm đầu của dự án đặt tại Phường Cát Lái, TP.HCM và điểm cuối kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại Xã Đại Phước, TP. Đồng Nai. Đây là vị trí chiến lược giúp rút ngắn hành trình di chuyển và tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa liên vùng.

Phương thức đầu tư và phân chia dự án thành phần

UBND TP. Đồng Nai đề xuất triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng BT. Tại kỳ họp HĐND TP. Đồng Nai mới đây, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh từ 20.614 tỷ đồng lên trên 24.003 tỷ đồng, tăng thêm 3.389 tỷ đồng để phù hợp với thực tế triển khai.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: Internet

Dự án được phân chia thành các hạng mục cụ thể để đảm bảo tiến độ:

Phía TP. Đồng Nai: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu dẫn đến cao tốc Bến Lức - Long Thành bằng nguồn vốn đầu tư công.

Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu dẫn đến cao tốc Bến Lức - Long Thành bằng nguồn vốn đầu tư công. Phần cầu chính: Xây dựng cầu chính và cầu dẫn hai đầu theo hợp đồng BT do UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xây dựng cầu chính và cầu dẫn hai đầu theo hợp đồng BT do UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phía TP.HCM: Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai bằng ngân sách địa phương.

Giải quyết tình trạng quá tải và kết nối liên vùng

Việc xây dựng cầu Cát Lái được đánh giá là yêu cầu cấp bách nhằm thay thế bến phà Cát Lái vốn đã tồn tại từ thời Pháp thuộc. Hiện nay, tuyến phà này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm và dịp lễ Tết, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thương.

Khu vực phà Cát Lái. Ảnh: Internet

Khi đi vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ hình thành trục giao thông quan trọng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Điều này không chỉ giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu mà còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển dịch vụ logistics và thu hút đầu tư vào khu vực phía Đông.

Động lực tăng trưởng kinh tế cho hai thành phố lớn

Dự án triển khai trong bối cảnh cả TP.HCM và TP. Đồng Nai đều giữ vị thế quan trọng trong nền kinh tế cả nước. Tính đến năm 2025, TP.HCM dẫn đầu về quy mô GRDP với hơn 2,97 triệu tỷ đồng, trong khi TP. Đồng Nai xếp vị trí thứ 4 với quy mô đạt 677.932 tỷ đồng.

Sự liên kết hạ tầng đồng bộ qua cầu Cát Lái kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho Xã Đại Phước và các khu vực lân cận, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.