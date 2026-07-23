Dự án cầu - hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu: Siêu công trình 93.000 tỷ đồng chính thức lộ diện Với tổng chiều dài 14km nối xã Cần Giờ và TP. Vũng Tàu, đây là công trình kết hợp cầu và hầm vượt biển đầu tiên tại Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 10 phút.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng đã chính thức khởi công hạng mục đường dẫn vào đầu tháng 7/2026. Đây là siêu dự án hạ tầng có kỹ thuật đặc biệt phức tạp, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai mô hình kết hợp cả cầu và hầm vượt biển trên cùng một tuyến giao thông.

Huy động chuyên gia hoàn thiện phương án kỹ thuật

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến từ gần 100 chuyên gia đầu ngành về giao thông, hàng hải, kết cấu và môi trường. Cuộc họp tập trung thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Các chuyên gia tập trung góp ý sâu vào phương án thiết kế cầu - hầm, các giải pháp kỹ thuật thi công trong môi trường biển và phương án tổ chức giao thông hàng hải để không ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng biển lớn trong khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm, dự án được chia thành ba dự án thành phần chính: đường dẫn phía Cần Giờ; bồi thường, tái định cư và đường dẫn phía Vũng Tàu; hạng mục cầu và hầm vượt biển. Trong đó, phần đường dẫn tại xã Cần Giờ đã bắt đầu triển khai từ ngày 1/7/2026.

Quy mô và lộ trình kết nối liên vùng

Dự án do Tập đoàn Vingroup làm nhà đầu tư, sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng với tổng chiều dài khoảng 14km. Tuyến đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Điểm đầu của dự án nằm tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa, xã Cần Giờ, TP.HCM; điểm cuối kết nối với mạng lưới giao thông tại nút giao đường 30 Tháng 4, thuộc khu vực các phường Vũng Tàu, phường Rạch Dừa và phường Tam Thắng.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn hành trình di chuyển giữa 2 địa phương xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Ảnh: Vingroup

Cấu trúc của công trình bao gồm hơn 8km cầu vượt biển và khoảng 3,85km hầm vượt biển. Khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ TP.HCM (hướng Cần Giờ) sang TP. Vũng Tàu sẽ được rút ngắn đáng kể, từ việc phải đi vòng hoặc dùng phà sang chỉ còn khoảng 10 phút chạy xe trực tiếp.

Động lực mới cho kinh tế biển và Logistics

Việc đầu tư siêu dự án này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM. Với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, việc hoàn thiện hạ tầng kết nối giữa xã Cần Giờ và TP. Vũng Tàu sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch, dịch vụ biển và hệ thống logistics liên vùng.

Khi hoàn thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ trở thành “biểu tượng trên biển” của TP. HCM trong giai đoạn mới. Ảnh: Vingroup

Dự kiến, sau khi hoàn thiện các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án thành phần cầu - hầm, nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ công trình trong khoảng 3 năm, tính từ thời điểm nhận bàn giao mặt bằng sạch.

Thông tin kỹ thuật dự án

Hạng mục Thông số chi tiết Tổng chiều dài ~14 km Kết cấu hầm 3,85 km Kết cấu cầu >8 km Quy mô 6 làn xe Tổng vốn đầu tư ~93.000 tỷ đồng Vận tốc thiết kế 80 km/h

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt thiết kế kỹ thuật từ cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.