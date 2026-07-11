Dự án cầu Phú Mỹ 2 hơn 23.000 tỷ đồng: Trục kết nối chiến lược TP.HCM - Đồng Nai Cầu Phú Mỹ 2 có quy mô 8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 23.186 tỷ đồng, đóng vai trò mắt xích giao thông trọng điểm kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

UBND TP. Đồng Nai vừa trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đây là công trình hạ tầng trọng điểm nhằm tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ và hình thành trục giao thông chiến lược giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam.

Quy mô và hướng tuyến dự án cầu Phú Mỹ 2

Theo phương án đề xuất, dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km. Trong đó, đoạn đi qua TP.HCM dài khoảng 4,6km và đoạn qua TP. Đồng Nai dài khoảng 1,7km. Điểm đầu của dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C) thuộc TP. Đồng Nai.

Công trình được quy hoạch với quy mô 8 làn xe, bao gồm 6 làn dành cho ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng sẽ được xây dựng đồng bộ với quy mô tối thiểu 8 làn xe, đáp ứng tiêu chuẩn của tuyến giao thông tốc độ cao.

Về địa giới hành chính, công trình đi qua các phường Phú Thuận, Tân Mỹ và xã Nhà Bè thuộc TP.HCM; đồng thời kết nối với phường Nhơn Trạch cùng các xã Đại Phước, Phước An thuộc TP. Đồng Nai.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 nối Đồng Nai và TP. HCM. Ảnh: Tedi

Cơ chế đầu tư và tiến độ triển khai

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.186 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư. Dự án đã chính thức được động thổ vào ngày 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2029.

Về phương thức thanh toán cho nhà đầu tư:

Tại TP.HCM: Cơ quan chức năng sẽ sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách thành phố để thanh toán cho hạng mục xây dựng cầu.

Cơ quan chức năng sẽ sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách thành phố để thanh toán cho hạng mục xây dựng cầu. Tại TP. Đồng Nai: UBND thành phố chịu trách nhiệm đầu tư tuyến đường kết nối từ cầu đến đường Nguyễn Ái Quốc, thực hiện thanh toán bằng quỹ đất, ngân sách địa phương hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Cầu Phú Mỹ 2 là một phần trong chiến lược phát triển 10 trục giao thông tốc độ cao của TP.HCM. Hệ thống này được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng lưu thông liên tục, hạn chế các điểm giao cắt, có thể triển khai linh hoạt dưới dạng đường trên cao, đường ngầm hoặc đường mặt đất.

Tầm quan trọng đối với hạ tầng vùng Đông Nam Bộ

Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ giải quyết bài toán quá tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời giảm áp lực giao thông đáng kể cho Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đặc biệt, việc hình thành trục kết nối trực tiếp giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 25C tạo ra hành lang giao thông chiến lược liên kết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây được xem là động lực mới để mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai địa phương có đóng góp GRDP hàng đầu cả nước.

Theo số liệu năm 2025, TP.HCM và TP. Đồng Nai tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. TP.HCM dẫn đầu với GRDP đạt hơn 2,97 triệu tỷ đồng, trong khi TP. Đồng Nai xếp thứ 4 cả nước với mức GRDP đạt gần 678.000 tỷ đồng. Việc đầu tư hạ tầng xuyên tâm như cầu Phú Mỹ 2 sẽ củng cố vị thế và tiềm năng phát triển của khu vực này trong giai đoạn tới.

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