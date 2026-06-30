Dự án Công viên Công nghệ số 53.700 tỷ đồng tại Hà Nội: 'Vườn hoa' công nghệ của FPT Tập đoàn FPT triển khai khu công nghệ số quy mô 197ha tại phường Tây Tựu và Phú Diễn (TP. Hà Nội) với tổng vốn hơn 53.700 tỷ đồng, dự kiến quy tụ 60.000 chuyên gia.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng 29/6/2026, UBND TP. Hà Nội đã chính thức công bố danh mục dự án chiến lược, trong đó điểm nhấn là dự án Công viên Công nghệ số do Tập đoàn FPT phát triển. Dự án được kỳ vọng sẽ chuyển đổi khu vực Tây Tựu từ một vùng trồng hoa truyền thống thành trung tâm công nghệ cao tầm cỡ quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu và đại diện các tập đoàn lớn. Tại đây, Hà Nội xác định hạ tầng chiến lược là đột phá ưu tiên để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết hàng chục biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT phát biểu tại sự kiện

Quy mô và định hướng Công viên Công nghệ số Tây Tựu

Dự án đầu tư xây dựng Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tọa lạc tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn, TP. Hà Nội. Với tổng diện tích gần 197ha và vốn đầu tư dự kiến 53.763 tỷ đồng, đây sẽ là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên toàn quốc.

Cấu trúc quy hoạch của dự án được phân bổ chi tiết như sau:

Khu công nghệ số tập trung (169ha): Phục vụ các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển (R&D).

Phục vụ các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển (R&D). Khu chức năng cốt lõi (25% diện tích): Tập trung sản xuất các sản phẩm công nghệ trọng điểm như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán lượng tử, blockchain và metaverse.

Tập trung sản xuất các sản phẩm công nghệ trọng điểm như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán lượng tử, blockchain và metaverse. Hệ sinh thái phụ trợ: Bao gồm các cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ và không gian kết nối giữa viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

Bao gồm các cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ và không gian kết nối giữa viện nghiên cứu với doanh nghiệp. Không gian mở: Phần diện tích còn lại dành cho công viên, mặt nước và hạ tầng giao thông, tạo môi trường sống và làm việc chất lượng cao.

Phối cảnh dự án khởi công Khu Công viên Công nghệ số và hỗn hợp của Hà Nội

Chiến lược phát triển 'Vườn hoa công nghệ'

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, nhấn mạnh dự án sẽ được thực hiện theo hai định hướng lớn. Thứ nhất là tập trung đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số để hình thành các doanh nghiệp công nghệ tỷ USD. Thứ hai là xây dựng một "phòng thí nghiệm sống" (Living Lab) để thử nghiệm các công nghệ tiên phong như robot, thiết bị bay không người lái (UAV) và Internet vạn vật (IoT).

FPT cũng dự kiến mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu như Nvidia, Samsung và Microsoft để kết nối hệ sinh thái nghiên cứu quốc tế. Mục tiêu là đưa Tây Tựu trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược, đóng góp vào sự hùng cường của quốc gia thông qua việc làm chủ công nghệ lõi.

Tiến độ triển khai và tác động kinh tế

Theo kế hoạch, dự án Công viên Công nghệ số sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031. Hạng mục đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào khai thác ngay từ năm 2027. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án ước tính sẽ thu hút và đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư và lực lượng nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Việc hình thành cực tăng trưởng mới về công nghệ tại khu vực phía Tây Thủ đô không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp mà còn tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và sản xuất thực tế. Đây được xem là bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại các cơ quan quản lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.