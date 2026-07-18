Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Petrovietnam chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp cùng Hàn Quốc triển khai đào tạo đội ngũ chuyên gia quản lý và vận hành phục vụ dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Trong khuôn khổ chuẩn bị đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên trách. Trọng tâm của giai đoạn này là tiếp nhận kinh nghiệm quản lý và công nghệ vận hành từ các quốc gia có nền công nghiệp hạt nhân phát triển.

Phát triển nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đầu

Ngày 16/7, tại TP.Hà Nội, đại diện lãnh đạo Petrovietnam đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường Năng lượng Hạt nhân Quốc tế KEPCO (KINGS - Hàn Quốc) về lộ trình đào tạo nhân sự cho dự án Ninh Thuận 2. Việc hình thành đội ngũ chủ đầu tư có đủ năng lực tiếp nhận công nghệ, quản lý dự án và vận hành nhà máy được xác định là điều kiện tiên quyết ngay từ bước khởi động.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Petrovietnam

Theo đánh giá kỹ thuật, công tác đào tạo nhân lực điện hạt nhân đòi hỏi lộ trình dài hạn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết chuyên sâu và thực tiễn vận hành. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho thấy, việc chuẩn bị đội ngũ chuyên gia và giảng viên nguồn cần được thực hiện sớm để đảm bảo tính bền vững cho chương trình năng lượng quốc gia.

Mô hình đào tạo giảng viên nguồn và hợp tác quốc tế

Đại diện KINGS đã chia sẻ về mô hình "Train-the-Trainer" (đào tạo giảng viên nguồn) - phương thức đã triển khai thành công tại UAE và Cộng hòa Séc. Mô hình này giúp quốc gia tiếp nhận công nghệ từng bước tự chủ năng lực đào tạo trong nước, tạo sự liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học.

KINGS khẳng định sẽ đồng hành cùng Việt Nam thông qua các chương trình học bổng, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật chuyên sâu. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và kỹ thuật của dự án điện hạt nhân.

Việt Nam tích cực triển khai công tác chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2. Ảnh minh họa

Xây dựng hệ sinh thái đào tạo năng lượng hạt nhân

Hiện nay, KINGS đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege). Đây được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu ngay trong hệ thống của Petrovietnam.

Định hướng hợp tác trong thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi:

Quản lý dự án: Nâng cao năng lực điều hành và giám sát các gói thầu kỹ thuật phức tạp.

Nâng cao năng lực điều hành và giám sát các gói thầu kỹ thuật phức tạp. Văn hóa an toàn: Thiết lập tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mức độ cao nhất theo quy định quốc tế.

Thiết lập tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mức độ cao nhất theo quy định quốc tế. Thực hành mô phỏng: Triển khai các chương trình học tập kết hợp tham quan thực tế tại các cơ sở điện hạt nhân của Hàn Quốc.

Việc duy trì trao đổi thường xuyên giữa các bên nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác sẽ góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng cho Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hướng tới mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia dài hạn.