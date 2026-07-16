Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Đề xuất tách thành 3 dự án độc lập để triển khai Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chỉ đạo tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 hợp phần, giao EVN và PVN chủ trì nhằm sớm đưa vào vận hành trong giai đoạn 2031-2035.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã thống nhất kiến nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tách dự án này thành 3 dự án thành phần độc lập nhằm tối ưu hóa công tác chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chi tiết đề xuất tách 3 dự án thành phần

Theo báo cáo từ Hội đồng Thẩm định Nhà nước, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các hợp phần độc lập sẽ giúp làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị chủ quản và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như thu xếp vốn. Cụ thể:

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ.

Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ.

Giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Giao UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ hợp phần này.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Tầm quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia

Lãnh đạo các bộ, ngành khẳng định dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Đây không chỉ là nguồn cung cấp điện năng ổn định mà còn góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố quốc phòng, an ninh.

Dự án dự kiến có tổng công suất từ 2.000 MW đến 3.200 MW cho mỗi nhà máy. Mục tiêu đặt ra là đưa các tổ máy vào vận hành trong giai đoạn 2031-2035. Để đạt được lộ trình này, các chuyên gia nhấn mạnh cần có các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá trong việc lựa chọn phương thức đầu tư và thẩm định dự án.

Lịch sử dự án và lộ trình tái khởi động

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận từng được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2009 với quy mô 1.642ha. Tuy nhiên, dự án đã bị tạm dừng vào năm 2016 do các yêu cầu về cân đối nguồn lực và bối cảnh kinh tế vĩ mô thời điểm đó. Sau gần một thập kỷ, vào ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức thống nhất chủ trương tái khởi động dự án này.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành phải phát huy tinh thần chủ động, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế đầu tư và phương án tính toán hiệu quả. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các tập đoàn EVN, PVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cấp có thẩm quyền.