Dự án điện mặt trời 5.300 tỷ đồng của VinEnergo tại Điện Biên điều chỉnh quy mô lên 689 ha Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 công suất 300MW của VinEnergo vừa tăng quy mô đất sử dụng lên gần 689,5ha, dự kiến khởi công vào quý IV/2026.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư vừa được phê duyệt điều chỉnh tăng quy mô sử dụng đất từ hơn 509ha lên gần 689,5ha. Đây là một trong những công trình năng lượng tái tạo trọng điểm được triển khai tại khu vực Tây Bắc với tổng mức đầu tư hơn 5.371 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư thực hiện dự án. Doanh nghiệp hiện đăng ký trụ sở chính tại Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

Dự án năng lượng ở Tây Bắc của Vingroup điều chỉnh quy mô. Ảnh minh họa

Chỉ tiêu kỹ thuật và hạng mục đầu tư

Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 được quy hoạch thành nhà máy điện mặt trời tập trung, có chức năng phát điện, truyền tải và phân phối lên hệ thống lưới điện quốc gia. Công trình sở hữu các thông số kỹ thuật chính bao gồm:

Công suất thiết kế: 300MW.

300MW. Sản lượng điện dự kiến: Khoảng 482.411MWh/năm.

Khoảng 482.411MWh/năm. Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

50 năm kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Địa điểm thực hiện: Nằm trên địa bàn Phường Điện Biên Phủ cùng các Xã Na Son, Xã Mường Lạn và Xã Pú Nhi (Tỉnh Điện Biên).

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án bao gồm việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời, trạm hợp bộ và xây dựng mới một trạm biến áp 35/220kV công suất 2x200MVA. Để đấu nối nguồn điện, nhà đầu tư sẽ xây dựng tuyến đường dây 220kV mạch kép dài khoảng 25,65km dẫn từ trạm nâng áp của nhà máy đến Trạm biến áp 220kV Điện Biên. Ngoài ra, quy hoạch dự án cũng bao gồm khu nhà điều hành, văn phòng, hệ thống kho bãi, đường giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng phụ trợ như mương dẫn nước, cống thoát nước.

Lộ trình tiến độ và cơ chế phối hợp địa phương

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 sẽ chính thức khởi công chậm nhất trong quý IV/2026. Công tác thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm sẽ được gấp rút hoàn thiện để đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong quý IV/2027.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn gồm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục Thuế, Công an tỉnh cùng chính quyền các địa phương liên quan chủ động phối hợp. Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn phát sinh cho nhà đầu tư trong suốt quá trình xây dựng và đưa dự án vào khai thác.

Chiến lược phát triển năng lượng xanh của VinEnergo

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo được thành lập vào tháng 3/2025, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tính đến tháng 5/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã đạt gần 80.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế chủ lực trong phân khúc năng lượng thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ngoài dự án tại Tỉnh Điện Biên, VinEnergo đang đẩy mạnh đầu tư nhiều công trình năng lượng quy mô lớn trên toàn quốc. Đáng chú ý là dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ năng lượng (ESS) phục vụ các nhà máy sản xuất VinFast, VinES và V-G tại Khu kinh tế Vũng Áng (Tỉnh Hà Tĩnh), góp phần chuyển đổi xanh hạ tầng công nghiệp toàn diện.

Lưu ý: Các thông số quy hoạch và tiến độ triển khai dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở từng thời điểm.