Dự án đường ĐT.830E tại Tây Ninh đạt tiến độ thi công hơn 50 phần trăm Tuyến đường trọng điểm ĐT.830E dài 5,48km với tổng vốn đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng hơn 2.700 tỷ đồng đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc để về đích đúng hạn vào năm 2026.

Dự án đường ĐT.830E, một trong những công trình giao thông trọng điểm tại tỉnh Tây Ninh, hiện ghi nhận tiến độ thi công đạt từ 50% đến 60% khối lượng tại 4 gói thầu chính. Đây là trục động lực quan trọng nhằm kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics cho khu vực xã Bến Lức và xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.

Quy mô và tổng mức đầu tư dự án ĐT.830E

Dự án ĐT.830E được chia thành hai dự án thành phần với tổng quy mô đầu tư lớn từ ngân sách tỉnh. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung vào xây dựng hạ tầng với chiều dài tuyến 5,48km. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô hai đường song hành, mỗi bên bao gồm hai làn xe hỗn hợp rộng 7m và một làn xe thô sơ rộng 2,5m. Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng các cầu vượt sông trên tuyến đường song hành.

Tổng mức đầu tư cho phần xây lắp (thành phần 1) là hơn 768 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng với phạm vi thu hồi đất rộng 74,5m, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2022 đến năm 2026.

Trọng tâm giải phóng mặt bằng và bồi thường tái định cư

Trong buổi kiểm tra thực tế mới đây, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ toàn dự án. Việc chậm trễ tại một số vị trí chiến lược đang tạo ra nút thắt cho các đơn vị thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung phân tích để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chi trả bồi thường đã đạt được những kết quả khả quan. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện chi trả cho 864 trên tổng số 878 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt tỷ lệ 97,42%. Tổng số tiền đã giải ngân cho công tác này vượt ngưỡng 1.600 tỷ đồng, tương ứng với diện tích mặt bằng đã bàn giao gần 40ha (đạt 98,58%).

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại hiện trường dự án ĐT.830E.

Thách thức tại các nút giao và định hướng hoàn thiện

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng tổng thể khá cao, dự án ĐT.830E vẫn gặp khó khăn cục bộ tại một số điểm trọng yếu. Cụ thể, các vị trí vướng mắc tập trung tại nút giao ĐT.830, khu vực cầu An Thạnh và một số nút giao lớn khác. Những tồn tại này đang làm gián đoạn tính liên tục của tuyến đường và kéo dài thời gian hoàn thiện các hạng mục cầu vượt sông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phải xây dựng kế hoạch chi tiết để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc này. Việc vận động người dân bàn giao những diện tích còn lại cần được đẩy mạnh để phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư công.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT.830E được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị cho xã Mỹ Yên và xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh trong vùng phụ cận. Hệ thống hạ tầng này sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới logistics, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức từ chính quyền địa phương.