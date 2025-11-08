Nhịp cầu bạn đọc Dự án Đường vành đai Đà Lạt chưa thể về đích dù chỉ còn 400 m Dự án Đường vành đai Đà Lạt được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông và thúc đẩy kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm. Sau nhiều năm triển khai, đốc thúc vẫn chưa thể về đích dù chỉ còn khoảng 400 m.

Một đoạn đường vành đai đã hoàn thành

Những khúc mắc chưa được tháo gỡ

Báo cáo mới nhất cho thấy, dù đã trải qua nhiều năm triển khai, dự án vẫn đang bị “mắc cạn” do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GPMB). Dự án có tổng chiều dài 7,4 km, tổng mức đầu tư 870 tỷ đồng, bao gồm các đoạn: Trúc Lâm Yên Tử nối dài (2,6 km), An Sơn - Y Dinh An Tôn (4,8 km). Dự án khởi công từ tháng 7/2021 và được gia hạn đến tháng 12/2025.

Hiện nay, một số đoạn của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 km, mang lại diện mạo đô thị khang trang và lưu thông thuận tiện. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm), vẫn còn khoảng 400 m chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng.

Báo cáo của Trung tâm, dự án đã kiểm đếm hiện trạng cho 157 hộ gia đình, cá nhân, 7 tổ chức và 1 cơ sở tôn giáo. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt với 21 quyết định, tổng giá trị bồi thường lên đến hơn 372 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả hơn 342 tỷ đồng cho 148 hộ, 149 hộ và tất cả các tổ chức đã bàn giao mặt bằng.

Về tái định cư, UBND TP Đà Lạt (cũ) đã ban hành các quyết định và văn bản phê duyệt tái định cư cho 19 hộ, bao gồm 6 lô biệt lập, 12 lô liên kế và 4 căn hộ chung cư. 5 hộ đã nhận bàn giao đất tại thực địa và 7 hộ được giao đất làm nhà ở. Tuy nhiên, vẫn còn 7 hộ dân thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Mỗi trường hợp lại có những lý do riêng dẫn đến việc chậm trễ bàn giao mặt bằng. Chẳng hạn, hộ ông L.X.S chưa được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời, có đề nghị cấp phép xây dựng cho phần diện tích đất ở còn lại. Hộ ông T.C.T đề nghị xem xét bố trí tái định cư tại khu vực đồi An Tôn hoặc Khu dân cư 5B, đồng thời, đề nghị bố trí thêm 1 lô tái định cư cho gia đình 3 thế hệ. Dù đã được bố trí 1 lô tái định cư dạng biệt lập, nhưng hộ này không thống nhất nhận và hiện đang có đơn khiếu nại. Một số hộ dân khác chưa thống nhất vì cho rằng đơn giá bồi thường thấp, chưa có giá tái định cư, hoặc có đơn khiếu nại liên quan đến phần đất thuộc lộ giới không được bồi thường.

Về tái định cư, hiện vẫn còn 8 trường hợp đã bàn giao mặt bằng trắng, được phê duyệt tái định cư nhưng không thống nhất nhận tái định cư tại các khu vực có lô sẵn có, mà có nguyện vọng nhận lô tại Khu dân cư đồi An Tôn. Tuy nhiên, Khu dân cư đồi An Tôn hiện chưa triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vướng mặt bằng, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành sau 4 năm thi công

Giải pháp nào để dự án “về đích”?

Dự án Đường vành đai Đà Lạt có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đô thị trung tâm, rất cần được quan tâm giải quyết dứt điểm để bảo đảm hiệu quả của dự án sau 4 năm triển khai.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các phường liên quan tiếp tục thực hiện việc giao đất tái định cư theo các quyết định trước đây. Đồng thời, sớm tổ chức lập và phê duyệt giá đất tái định cư tại Khu dân cư Huỳnh Tấn Phát và Khu dân cư Nguyễn Hữu Cầu, kịp thời công khai cho các hộ dân và xử lý dứt điểm việc bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Để hoàn thành dự án trong năm 2025 theo kế hoạch, cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá tái định cư phù hợp, rà soát các trường hợp khiếu nại và có phương án giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu dân cư đồi An Tôn để sớm giao đất tái định cư cho người dân.