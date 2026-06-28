Dự án hầm - cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức khởi công ngày 1/7 Công trình hạ tầng trọng điểm nối Cần Giờ và Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 93.016 tỷ đồng sẽ khởi công vào đầu tháng 7, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Theo kế hoạch từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án hầm - cầu vượt biển đầu tiên của Việt Nam kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu sẽ chính thức được khởi công vào ngày 1/7. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 - 2/7/2026).

Dự án này nằm trong gói các công trình hạ tầng quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực như giao thông, nhà ở xã hội và cảng biển với tổng mức đầu tư lên tới 381.000 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu được đánh giá là điểm nhấn quan trọng nhất về mặt kỹ thuật và kiến trúc.

Công trình cầu - hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến khởi công trước ngày 2/7. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM

Quy mô kỹ thuật và thiết kế đột phá

Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 14,06km. Công trình bao gồm các hạng mục phức tạp đòi hỏi kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất hiện nay:

Gần 1,9km đường dẫn.

Khoảng 8km cầu vượt biển.

295m đường kết nối từ cầu vào hầm.

3,85km hầm vượt biển.

Dự án được đầu tư với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước để triển khai công trình ước tính hơn 169ha. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai mô hình kết hợp cả cầu và hầm vượt biển trên cùng một tuyến giao thông trực tiếp.

Phối cảnh công trình đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Cơ chế đầu tư và tiến độ thực hiện

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 93.016 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Điểm đáng chú ý trong phương thức huy động vốn là nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% nguồn vốn trong giai đoạn thi công mà không sử dụng vốn ngân sách.

Cơ cấu thanh toán cho dự án bao gồm:

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư: hơn 65.400 tỷ đồng (chiếm trên 70%).

Ngân sách TP.HCM thanh toán: gần 28.000 tỷ đồng (tương đương gần 30%).

Thời hạn hợp đồng dự kiến kéo dài 7 năm, trong đó giai đoạn xây dựng tập trung từ năm 2026 đến năm 2029. Dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn là đòn bẩy kinh tế cho khu vực Đông Nam Bộ.

Vị trí và hướng triển khai tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Báo VnExpress

Tầm nhìn phát triển kinh tế biển

Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu xuống chỉ còn khoảng 10 phút, thay thế cho việc phải di chuyển đường vòng qua Quốc lộ 51 như hiện tại. Tuyến đường này mở ra không gian phát triển mới hướng biển, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành du lịch, logistics và khai thác tiềm năng kinh tế biển của TP.HCM.

TP.HCM hiện vẫn giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế cả nước. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp hơn 23% vào tăng trưởng chung của quốc gia. Với thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 9.000 USD (khoảng 220 triệu đồng), việc đầu tư vào các siêu dự án hạ tầng như cầu - hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững cho thành phố trong những thập kỷ tới.