Dự án hầm chui Mả Vòng hơn 461 tỷ đồng tại Nha Trang: Chi tiết quy hoạch và kỹ thuật Khánh Hòa yêu cầu đánh giá toàn diện phương án hầm chui Mả Vòng dài 575m với kinh phí gần 461 tỷ đồng nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nút giao Mả Vòng tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 461 tỷ đồng, trọng tâm là xây dựng công trình hầm chui nhằm giải quyết điểm nghẽn giao thông lớn nhất khu vực trung tâm.

Quy mô và phương án thiết kế hầm chui Mả Vòng

Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự án nút giao Mả Vòng được nghiên cứu theo phương án 1 với điểm nhấn là tuyến hầm chui trực thông kết nối từ đường 23 Tháng 10 đến đường Yersin, điểm cuối kết nối tại vòng xuyến Công viên 23 Tháng 10.

Công trình hầm chui có tổng chiều dài 575m, kết hợp giữa đoạn hầm kín và hầm hở. Phương án này hướng tới việc ưu tiên dòng phương tiện lưu thông trên trục đường Võ Văn Kiệt - đường 23 Tháng 10 đi vào trung tâm Nha Trang và chiều ngược lại. Việc bổ sung đảo xuyến tại khu vực Công viên 23 Tháng 10 cùng hệ thống hầm chui được kỳ vọng sẽ phân luồng, giảm xung đột giao thông trực tiếp và hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài mỗi khi có tàu hỏa đi qua.

Phối cảnh phương án hầm dự kiến triển khai. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Các yêu cầu kỹ thuật và phân tích tác động hạ tầng

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư, Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố kỹ thuật tác động đến dự án. Đáng chú ý, tại Thông báo số 316/TB-VPUB, địa phương mới thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án hầm chui chứ chưa quyết định chọn đây là phương án chính thức.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là phải đánh giá tác động của tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM và hoạt động của ga Nha Trang tới tổ chức giao thông toàn khu vực. Cơ quan quản lý cần phân tích rõ luồng phương tiện di chuyển từ các khu dân cư dọc hai bên đường Lê Hồng Phong, khu vực phía Tây đường Lê Hồng Phong và phía Tây Nha Trang khi tiếp cận nút giao.

Phối cảnh phía trên, hầm phía dưới theo phương án dự kiến lựa chọn. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Các đơn vị tư vấn phải làm rõ hiệu quả thực tế của hầm chui khi các phương tiện vẫn có thể phải dừng chờ tàu đi qua, đồng thời dự báo nguy cơ dịch chuyển lưu lượng sang các tuyến đường trung tâm khác. Bên cạnh đó, giải pháp thoát nước cho hầm chui trong điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lớn và ngập lụt diện rộng phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các kịch bản bất lợi nhất.

Sự phù hợp quy hoạch và tính pháp lý dự án

Cùng với các yếu tố kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo làm rõ tính thống nhất của dự án đối với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh, cũng như định hướng phát triển không gian ngầm đô thị. Việc điều chỉnh lộ giới đường Yersin phải được chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý trước khi trình duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án nút giao Mả Vòng nằm tại khu vực cửa ngõ có vị trí chiến lược của Nha Trang - nơi được biết đến là một trong những đô thị du lịch biển hàng đầu cả nước. Việc hoàn thiện phương án đầu tư không chỉ giải quyết bài toán giao thông đô thị mà còn góp phần nâng cao hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan chung của tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và phương án thiết kế dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.