Dự án hầm Cù Mông: Đầu tư hơn 915 tỷ đồng hoàn thiện quy mô 4 làn xe Ban Quản lý dự án 85 triển khai hoàn thiện ống hầm thứ hai tại hầm Cù Mông với tổng mức đầu tư 915,6 tỷ đồng, góp phần đồng bộ năng lực khai thác cao tốc Bắc - Nam.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang triển khai lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông, một mắt xích quan trọng trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Với tổng mức đầu tư hơn 915,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, dự án nhằm mục tiêu nâng cấp toàn diện năng lực lưu thông qua khu vực đèo hiểm trở.

Nâng cấp hạ tầng và quy mô kỹ thuật

Theo hồ sơ thiết kế, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,45 km, kết nối trực tiếp với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Điểm đầu của tuyến đặt tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai và điểm cuối kết nối tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Việc hoàn thiện này sẽ nâng quy mô từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn xe, với nền đường rộng 22 m.

Sớm hoàn thiện ống hầm thứ 2 của hầm Cù Mông. Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án sẽ tiến hành cải tạo mặt đường ống hầm bên phải, điều chỉnh độ dốc dọc và nâng cấp hệ thống thiết bị vận hành một chiều. Đối với ống hầm bên trái, các hạng mục đầu tư bao gồm hệ thống thoát nước, lan can bảo trì, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống cơ điện đồng bộ. Đáng chú ý, các cầu trên tuyến được thiết kế xây dựng theo quy mô 6 làn xe để đảm bảo khả năng khai thác dài hạn.

Tiến độ đấu thầu và triển khai

Hiện nay, Gói thầu số 7-XL chuyên về thi công xây dựng cầu, đường và các công trình trên tuyến đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Gói thầu này có giá trị hơn 219,7 tỷ đồng, bao gồm các công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập mô hình thông tin công trình (BIM). Thời điểm đóng và mở thầu dự kiến diễn ra vào ngày 18/7/2026.

Hầm Cù Mông được khởi công tháng 9/2015 và chính thức thông xe ngày 21/1/2019. Ảnh: Internet

Tầm quan trọng chiến lược của hầm Cù Mông

Hầm Cù Mông hiện là hầm đường bộ dài thứ ba tại Việt Nam, xếp sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả. Công trình ban đầu thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức BOT, đưa vào khai thác từ năm 2019 với chiều dài hầm chính khoảng 2,6 km. Trong giai đoạn đầu, chỉ có một ống hầm được vận hành, ống còn lại đóng vai trò là hầm lánh nạn.

Việc vận hành hầm xuyên núi này đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua cung đường đèo từ 30 phút xuống chỉ còn khoảng 6 phút, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong các điều kiện thời tiết xấu. Khi hoàn thiện quy mô 4 làn xe, dự án được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, tăng cường liên kết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và giảm thiểu chi phí logistics cho các doanh nghiệp vận tải.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.