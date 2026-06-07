Dự án hồ điều hòa Cự Khối 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Tiến độ và kỳ vọng giảm ngập Dự án hồ Cự Khối quy mô hơn 30ha tại phường Long Biên, Hà Nội đã hoàn thành 60% khối lượng đào lòng hồ. Công trình nghìn tỷ này dự kiến về đích vào đầu năm 2027.

Sau gần 10 tháng triển khai, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây kết hợp hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên, TP. Hà Nội đang ghi nhận tiến độ khả quan. Với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đây là công trình hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết bài toán ngập úng cho khu vực phía Đông Thủ đô.

Quy mô và các hạng mục kỹ thuật chính

Dự án được khởi công từ tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 972,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư. Công trình triển khai trên tổng diện tích khoảng 38,3ha, tập trung vào hai hạng mục cốt yếu:

Tuyến mương dẫn Việt Hưng - Cầu Bây: Kết hợp mương bao quanh hồ Cự Khối với tổng chiều dài khoảng 2.622m, bề rộng dao động từ 19,5m đến 30m.

Kết hợp mương bao quanh hồ Cự Khối với tổng chiều dài khoảng 2.622m, bề rộng dao động từ 19,5m đến 30m. Hồ điều hòa Cự Khối: Diện tích mặt nước rộng khoảng 30,25ha, đóng vai trò "túi chứa" nước khổng lồ cho khu vực.

Công trường dự án. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Tiến độ thi công đạt nhiều kết quả tích cực

Tính đến hiện tại, hạng mục đào lòng hồ đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, sẵn sàng cho việc tích nước khi cần thiết. Tổng khối lượng đào đất toàn dự án đạt khoảng 40%, trong khi công tác xây dựng kè mái hồ đã đi vào giai đoạn nước rút với tỷ lệ hoàn thành khoảng 80%.

Theo đơn vị thi công, dự án đối mặt với thách thức về logistics khi phần lớn vật tư phải vận chuyển vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường. Để bù tiến độ, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục theo nhiều ca kíp.

Kết nối hạ tầng và tác động đô thị

Bên cạnh chức năng thoát nước, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và lan can. Công trình không hoạt động biệt lập mà nằm trong mạng lưới tiêu thoát nước đồng bộ, kết nối với trạm bơm Cự Khối, tuyến cống Long Biên - Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn.

Phối cảnh dự án

Sự xuất hiện của "siêu hồ" này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể môi trường sống, giảm thiểu rủi ro ngập lụt mỗi khi có mưa lớn, đồng thời tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại cho cư dân tại địa phương.

Lộ trình về đích và bàn giao

Theo kế hoạch chi tiết, các hạng mục chính như lòng hồ và tuyến mương bao sẽ cơ bản hoàn tất trước ngày 31/12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác trước ngày 30/3/2027, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực phía Đông Hà Nội.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch. Người dân cần xác minh các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.