Dự án hồ điều hòa Cự Khối tại TP. Hà Nội: Quy mô 30ha và tiến độ về đích Với tổng vốn đầu tư gần 973 tỷ đồng, dự án hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đã đạt 60% khối lượng đào hồ, đóng vai trò trọng yếu trong việc chống ngập cho khu vực.

Dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm tại khu vực phía Đông TP. Hà Nội. Sau 10 tháng khởi công, dự án đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương để đảm bảo mục tiêu vận hành vào đầu năm 2027.

Phối cảnh dự án hồ điều hòa Cự Khối.

Quy mô và tổng mức đầu tư dự án

Dự án được triển khai trên tổng diện tích đất khoảng 38,3ha tại phường Long Biên, TP. Hà Nội. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là hồ điều hòa Cự Khối với quy mô diện tích mặt nước khoảng 30,25ha. Song song đó, hệ thống mương dẫn Việt Hưng-Cầu Bây và mương bao quanh hồ được xây dựng với bề rộng từ 19,5m đến 30m, tổng chiều dài đạt khoảng 2.622,3m.

Dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên (thành phố Hà Nội) khởi công tháng 10/2025.

Công trình có tổng mức đầu tư 972,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bao gồm nhiều hạng mục phức tạp như: đào hồ, xây dựng mương dẫn, kè hồ, lắp đặt hệ thống thoát nước, xây dựng đường dạo, trồng cây xanh, chiếu sáng và các cống giao cắt, van điều tiết.

Tổng mức đầu tư của dự án là 972,5 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất khoảng 38,3ha, bao gồm: xây dựng mương dẫn Việt Hưng-Cầu Bây và mương bao quanh hồ Cự Khối (bề rộng 19,5m-30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m); xây dựng hồ điều hòa Cự Khối (diện tích khoảng 30,25ha).

Tiến độ thi công hiện tại

Tính đến tháng 7/2026, sau gần một năm thi công, sản lượng thực hiện của các nhà thầu đã đạt khoảng 50% tổng giá trị khối lượng công trình. Riêng hạng mục đào lòng hồ - phần việc quan trọng nhất để hình thành dung tích trữ nước - đã hoàn thành 60% khối lượng. Với tiến độ này, hồ đã có thể huy động để tích nước hỗ trợ chống ngập cho khu vực Long Biên khi xảy ra mưa lớn.

Hạng mục đào lòng hồ đã đạt 60% khối lượng, có thể huy động tích nước chống ngập khi cần thiết.

Hiện, các nhà thầu đã thực hiện thi công các hạng mục đào mương, đào hồ, kè hồ, sản lượng đến nay đạt khoảng 50% tổng giá trị khối lượng công trình.

Theo kế hoạch đề ra, các hạng mục chính bao gồm phần lòng hồ và hệ thống mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.

Công tác thi công hạng mục chính (phần lòng hồ, mương bao) cơ bản hoàn thành trước 31/12/2026; đưa vào sử dụng trước 30/3/2027.

Vai trò chiến lược trong hạ tầng thoát nước

Khi đi vào hoạt động, hồ Cự Khối sẽ không chỉ là một công trình độc lập mà trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống thoát nước liên hoàn của khu vực. Dự án sẽ kết nối trực tiếp với trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên-Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn, giúp tối ưu hóa khả năng tiêu thoát nước mặt, giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị.

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ hình thành một hệ thống thoát nước liên hoàn cùng các dự án trọng điểm khác như trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên-Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn.

Bên cạnh chức năng kỹ thuật, dự án còn chú trọng đến việc cải thiện môi trường sống. Các hạng mục cây xanh, đường dạo và chiếu sáng quanh hồ sẽ tạo nên một không gian cảnh quan hiện đại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân tại phường Long Biên và các khu vực lân cận.

Không chỉ mang chức năng là hồ điều hòa, công trình sẽ được tạo cảnh quan làm nơi sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án hồ điều hòa Cự Khối được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện quy hoạch phân khu và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khu vực phía Đông TP. Hà Nội trong giai đoạn tới.

Dự kiến, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối sẽ hoàn thành vào quý I năm 2027.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.