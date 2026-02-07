Dự án mở rộng đường 70 tại Hà Nội: Quy mô 3.300 tỷ đồng và mục tiêu về đích năm 2026 Dự án nâng cấp đường 70 dài gần 5 km kết nối Phường Xuân Phương và Phường Tây Mỗ được yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại TP.Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc khơi thông cửa ngõ phía Tây. Theo chỉ đạo mới nhất từ lãnh đạo TP.Hà Nội, toàn bộ 5 km của dự án phải hoàn thành trong năm 2026, đẩy sớm tiến độ khoảng một năm so với kế hoạch phê duyệt ban đầu.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.

Quy mô và chi tiết kỹ thuật hai đoạn tuyến trọng yếu

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, được chia thành hai đoạn tuyến chính với các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể nhằm đáp ứng lưu lượng giao thông ngày càng tăng tại khu vực. Tổng mức đầu tư cho công trình này đạt hơn 3.377 tỷ đồng, do UBND Phường Tây Mỗ, TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đoạn 1: Bắt đầu từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà, chiều dài khoảng 3,25 km. Đoạn này có mặt cắt ngang quy hoạch rộng 50 m. Hiện tại, khu vực này vẫn đang trong quá trình giải quyết các vướng mắc về mặt bằng để triển khai đồng bộ.

Đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà có chiều dài khoảng 3,25 km, mặt cắt ngang 50 m hiện còn vướng mặt bằng.

Đoạn 2: Nối từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, chiều dài khoảng 1,7 km. Mặt cắt ngang của đoạn tuyến này rộng 40 m, đóng vai trò kết nối trục hướng tâm Đại lộ Thăng Long với các khu đô thị mới đang hình thành.

Đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km, mặt cắt ngang 40m.

Thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng

Để thực hiện dự án, TP.Hà Nội cần thu hồi tổng diện tích đất lên tới 229.319,6 m2. Diện tích này nằm trên địa bàn ba đơn vị hành chính gồm: Phường Xuân Phương (chiếm 61,4% với khoảng 140.885,3 m2), Phường Tây Mỗ (chiếm 30% với 68.879,6 m2) và Xã Sơn Đồng (chiếm 8,6% với 19.554,7 m2).

Đoạn 1 của dự án gần cầu Ngà vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc chậm trễ trong bàn giao mặt bằng sạch đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của các nhà thầu trên thực địa.

Vướng mắc chính của dự án hiện nay liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi cũng đang là nút thắt cần tháo gỡ. Tình trạng này gây trở ngại cho gói thầu số 29 (đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu vượt đường sắt) và gói thầu số 30 (đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Ngà). Đáng chú ý, một số phân đoạn từ Làng giáo dục quốc tế đến cầu Ngà dù đã mở rộng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện dứt điểm.

Việc chưa di dời hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tới tiến độ gói thầu số 29 và 30 của dự án.

Tiến độ thi công thực tế tại hiện trường

Ghi nhận thực tế cho thấy sự phân hóa rõ rệt về tiến độ giữa các đoạn tuyến. Tại đoạn 2, khu vực từ Đại lộ Thăng Long đến đường Hữu Hưng hiện vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, khiến máy móc chưa thể tiếp cận thi công rầm rộ.

Đoạn 2 của dự án, từ Đại lộ Thăng Long đến đường Hữu Hưng hiện chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, một phần khác của đoạn 2, kéo dài từ đường Hữu Hưng đến đường Nguyễn Văn Luyện, đã bắt đầu triển khai thi công từ đầu năm nay. Đây hiện là khu vực có tiến độ khả quan nhất trên toàn tuyến.

Một phần của đoạn 2 từ Hữu Hưng đến đường Nguyễn Văn Luyện mới bắt đầu thi công từ đầu năm nay.

Tại phân đoạn này, mặt đường cơ bản đã hình thành hình hài rõ nét. Một số vị trí quan trọng đã được thảm nhựa, sẵn sàng cho các bước hoàn thiện tiếp theo như vỉa hè và hệ thống chiếu sáng.

Đây hiện là đoạn có tiến độ hoàn thiện nhất của toàn bộ dự án nâng cấp, mở rộng đường 70.

Một số phân đoạn của tuyến đường 70 mở rộng đã bắt đầu được thảm nhựa.

Đặc biệt, đoạn tuyến mở mới kết nối đường 70 với khu vực Đại Mỗ, TP.Hà Nội cũng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn nối thông ra đường Hữu Hưng. Đây là mắt xích quan trọng giúp giảm tải áp lực giao thông cho các trục đường hiện hữu trong khu vực.

Đoạn tuyến quan trọng kết nối đường 70 với khu vực Đại Mỗ hiện đã giải phóng mặt bằng đoạn nối ra đường Hữu Hưng.

Quyết tâm hoàn thành sớm kế hoạch

Trong đợt kiểm tra hiện trường hồi tháng 4, lãnh đạo TP.Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng khung của thủ đô. Yêu cầu đặt ra là phải huy động mọi nguồn lực để đưa toàn bộ 5 km đường 70 vào khai thác trong năm 2026.

TP.Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án đường 70 vào năm 2026, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Việc hoàn thành dự án không chỉ cải thiện năng lực lưu thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến như Phường Xuân Phương, Phường Tây Mỗ và các khu vực lân cận thuộc TP.Hà Nội.