Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng TP.HCM lên 23m: Tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng Đoạn đường 361m tại phường Vườn Lài, TP.HCM đang được tháo dỡ mặt bằng để mở rộng từ 5m lên 23m, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

Dự án mở rộng đoạn đường Trần Bình Trọng dài 361m từ giao lộ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương (phường Vườn Lài, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được mở rộng từ 5m lên 23m với tổng kinh phí đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông và cải thiện hạ tầng khu vực trung tâm.

Hiện trường giải tỏa mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Chỉ tiêu quy hoạch và quy mô kỹ thuật dự án

Theo quy hoạch chi tiết, đoạn đường 361m từ mặt cắt hẹp 5m sẽ được nâng cấp mở rộng lên 23m. Trong đó, mặt đường dành cho xe lưu thông rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m và được lát đá granite đồng bộ. Quy mô mặt bằng mới này lớn hơn đáng kể so với các phương án nghiên cứu trước đây.

Song song với việc mở rộng mặt đường, dự án thực hiện nâng cấp toàn diện hạ tầng kỹ thuật ngầm. Hệ thống cống vòm cũ đã xuống cấp được thay thế bằng hệ thống cống ngầm dung tích lớn. Các hạng mục cáp điện, đường ống nước và hạ tầng viễn thông cũng được hạ ngầm đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Thi công san lấp mặt bằng đoạn qua chợ Hồ Thị Kỷ để chuẩn bị mở rộng đường.

Tiến độ giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 116 trường hợp nhà dân dọc tuyến. Đến nay, khoảng 100/116 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Sau hơn hai tháng khởi công, nhiều gia đình đã chủ động tháo dỡ công trình, di dời để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Người dân tháo dỡ kiến trúc nhà ở để giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đại diện chính quyền địa phương tại phường Vườn Lài cho biết, dự án không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm mà còn nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập cho toàn khu vực. Các thủ tục bồi thường còn lại đang tiếp tục được hoàn tất để đảm bảo tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Hệ thống cống ngầm thoát nước mới đang được triển khai lắp đặt trên tuyến đường.

Tác động chỉnh trang đô thị và kết nối không gian xanh

Trước khi giải tỏa, tuyến đường Trần Bình Trọng có mật độ nhà cửa san sát, lòng đường hẹp chỉ 5m thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, hệ thống dây điện chằng chịt gây mất an toàn. Việc giải tỏa và mở rộng đường đóng vai trò quan trọng trong việc chỉnh trang cảnh quan đô thị khu vực.

Công trình còn có ý nghĩa kết nối hạ tầng với công viên số 1 Lý Thái Tổ – không gian xanh, văn hóa và giao thông công cộng trọng điểm của TP.HCM. Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng dự kiến sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng vào dịp 2/9 năm nay.