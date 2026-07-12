Dự án mở rộng Quốc lộ 6 Hà Đông - Xuân Mai: Tăng tốc giải phóng mặt bằng tại Yên Nghĩa Với tổng vốn đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, dự án cải tạo Quốc lộ 6 đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng tại phường Yên Nghĩa để kịp thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2027.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn từ Hà Đông đến Xuân Mai (Hà Nội) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Được khởi công từ tháng 12/2022, dự án có tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai (Hà Nội) là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, được khởi công tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng.

Quy mô kỹ thuật và vai trò trục hướng tâm

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 21,7 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 50 m đến 60 m. Khi hoàn thiện, đây sẽ là trục giao thông hướng tâm quan trọng, kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. Hiện tại, các hạng mục cầu trên tuyến, điển hình là cầu Mai Lĩnh, đang được tập trung thi công để đảm bảo tính kết nối đồng bộ.

Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô. Trong ảnh là cầu Mai Lĩnh đang thi công.

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, mặt cắt ngang rộng 50 - 60 m. Trong ảnh: Thời gian gần đây, đoạn dự án qua phường Yên Nghĩa bắt đầu đồng loạt GPMB.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026

Trong đợt kiểm tra tiến độ cuối tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo chỉ đạo, các địa phương phải hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6 và dứt điểm việc phá dỡ các công trình trong tháng 7 để bàn giao quỹ đất sạch cho nhà thầu.

Kiểm tra tiến độ thi công dự án cuối tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm.

Các xã, phường phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, hoàn tất phá dỡ công trình trong tháng 7 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Tại khu vực phường Yên Nghĩa (Hà Nội), ghi nhận thực tế vào đầu tháng 7 cho thấy công tác tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong phạm vi dự án đang được triển khai khẩn trương. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông đúc, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và chính quyền địa phương.

Ghi nhận những ngày đầu tháng 7 tại địa bàn phường Yên Nghĩa công tác tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi mặt bằng dự án được đơn vị thi công tăng tốc triển khai.

Tiến độ thực hiện tại các địa phương

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 trên tổng số 7 địa phương có dự án đi qua đã hoàn tất công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các khu vực đã hoàn thành bao gồm các phường: Phú Lương, Kiến Hưng và Dương Nội (Hà Nội).

Đến nay, 3/7 địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư.

Đối với các khu vực còn lại, tỷ lệ GPMB đang đạt mức khá cao:

Phường Yên Nghĩa: Đạt khoảng 73%.

Đạt khoảng 73%. Khu vực Chương Mỹ: Đạt 98%.

Đạt 98%. Xã Phú Nghĩa: Đạt 99%.

Đạt 99%. Phường Xuân Mai: Đạt 93%.

Tại các địa bàn còn lại, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 73% ở Yên Nghĩa, 98% ở Chương Mỹ, 99% ở Phú Nghĩa và 93% tại Xuân Mai.

Các phường Phú Lương, Kiến Hưng và Dương Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Tết Đinh Mùi 2027

Nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, lãnh đạo thành phố yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực và phương tiện ngay khi nhận được mặt bằng sạch. Mục tiêu đặt ra là thực hiện thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào quý I/2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng sạch cần huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm thực hiện thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hiện trạng Quốc lộ 6 cũ chỉ có hai làn xe, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải và xuống cấp nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng cao. Việc mở rộng tuyến đường không chỉ giúp xóa bỏ các "nút thắt cổ chai" tại cửa ngõ phía Tây mà còn tạo không gian phát triển đô thị mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội cho các khu vực lân cận.

Tuyến Quốc lộ 6 hiện hữu chỉ có hai làn xe, sau nhiều năm lưu thông, tuyến đường đã xuống cấp và quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Việc mở rộng tuyến đường giúp phân luồng hiệu quả, giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Tây, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Lưu ý: Tiến độ dự án và kế hoạch bàn giao mặt bằng có thể điều chỉnh tùy theo thực tế triển khai tại địa phương.