Dự án mở rộng Quốc lộ 6 qua phường Chương Mỹ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua phường Chương Mỹ (TP. Hà Nội) đạt bước tiến quan trọng khi cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng 21,1 ha, sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn phường Chương Mỹ (TP. Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên thực địa. Động thái này giúp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng then chốt, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến.

Quy mô và phạm vi giải phóng mặt bằng dự án

Đoạn tuyến nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đi qua địa bàn phường Chương Mỹ có tổng chiều dài 3,658 km. Tuyến đường chạy qua các tổ dân phố bao gồm Yên Phúc, Phượng Bãi, Phúc Tiến, Đoàn Kết, Tràng An, Sơn Đồng và Cao Sơn.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn phường Chương Mỹ có chiều dài 3,658 km.

Để phục vụ dự án, tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường đạt khoảng 21,1 ha, liên quan đến 814 thửa đất thuộc nhiều loại hình sử dụng khác nhau. Đây là khu vực có mật độ dân cư tương đối đông đúc và nhiều công trình nhà ở lâu đời nằm sát tuyến Quốc lộ 6 cũ.

Tổng diện tích thu hồi khoảng 21,1 ha với 814 thửa đất thuộc nhiều loại hình sử dụng khác nhau.

Công tác bồi thường và tiến độ bàn giao mặt bằng

Nhằm đảm bảo tiến độ, UBND phường Chương Mỹ đã thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng các tổ công tác chuyên trách. Các lực lượng tập trung điều tra, xác minh, tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư của người dân, đồng thời tăng cường tối đa nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện, địa bàn phường Chương Mỹ đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB trên thực địa từ cầu Mai Lĩnh đến đường Chúc Sơn.

Đến nay, chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên thực địa đối với đoạn từ cầu Mai Lĩnh đến đường Chúc Sơn. Quá trình triển khai bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6 và hoàn tất phá dỡ công trình trong tháng 7 để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các xã, phường phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, hoàn tất phá dỡ công trình trong tháng 7 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Tác động hạ tầng và liên kết vùng cửa ngõ phía Tây

Quốc lộ 6 giữ vai trò là trục giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. Việc mở rộng toàn tuyến nói chung và đoạn qua phường Chương Mỹ nói riêng có ý nghĩa chiến lược trong việc giải tỏa áp lực giao thông.

Quốc lộ 6 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Khi hoàn thành, công trình sẽ phân luồng phương tiện hiệu quả, xóa bỏ các điểm nghẽn ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Tây hướng về trung tâm TP. Hà Nội. Bên cạnh lợi ích giao thông, dự án còn mở ra không gian phát triển đô thị mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực.