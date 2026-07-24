Dự án nâng cấp đường băng Sân bay Quốc tế Vinh 545 tỷ: Phấn đấu thi công năm 2026 Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Sân bay Quốc tế Vinh lên 3.000 m đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hướng tới khởi công năm 2026 và đón 10 triệu khách.

Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng đang được UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phấn đấu chính thức khởi công thi công trong năm 2026.

Kéo dài đường băng lên 3.000 m đáp ứng tàu bay lớn Code E

Dự án mở rộng hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Vinh là một trong 12 công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Theo phương án do ACV triển khai, dự án có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Hạng mục kỹ thuật trung tâm của dự án là kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu từ 2.400 m lên 3.000 m, bổ sung 600 m chiều dài hoạt động, đồng thời xây dựng bổ sung hệ thống đường lăn chờ phục vụ dây chuyền khai thác bay.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh là một trong 12 công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp kỹ thuật, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khai thác tàu bay Code E theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Điều này giúp sân bay có đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, kích thước lớn, qua đó nâng cao đáng kể năng lực vận tải hàng không của khu vực.

Cơ bản tháo gỡ mặt bằng, chờ phê duyệt quy hoạch 1/500

Công tác giải phóng mặt bằng từng là vướng mắc lớn nhất đối với dự án này. Tổng diện tích đất cần thu hồi để phục vụ thi công lên tới hơn 55,27 ha, bao gồm nhiều phần diện tích phức tạp liên quan đến đất quốc phòng, đất tôn giáo và các công trình tâm linh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc làm việc rà soát tiến độ dự án.

Đến nay, các khó khăn then chốt, đặc biệt là phần diện tích liên quan đến đất quốc phòng, đã cơ bản được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ. Về tiến độ kỹ thuật mặt bằng, ACV đã hoàn tất các công tác rà phá bom mìn và xử lý nền đất yếu trong phạm vi hàng rào hiện hữu. Hiện tại, dự án đang chờ Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm căn cứ triển khai các bước thi công tiếp theo.

Định hướng quy hoạch sân bay đón 10 triệu khách đến năm 2050

Song song với việc nâng cấp đường băng, tỉnh Nghệ An và ACV đã thống nhất các phương án điều chỉnh quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Vinh dựa trên báo cáo tư vấn, đảm bảo tuân thủ Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Giai đoạn đến năm 2030: Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò là 1 trong 19 cảng hàng không quốc tế của cả nước, đạt cấp sân bay 4E (chuẩn ICAO), với công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò là 1 trong 19 cảng hàng không quốc tế của cả nước, đạt cấp sân bay 4E (chuẩn ICAO), với công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E trong nhóm 20 cảng hàng không quốc tế toàn quốc, quy mô hạ tầng được nâng cấp để đạt công suất thiết kế khoảng 10 triệu hành khách/năm.

Việc nâng cấp đường băng và hạ tầng sân bay Vinh không chỉ giúp nâng cao năng lực khai thác giao thông hàng không mà còn tạo động lực kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An và toàn vùng Bắc Trung Bộ.