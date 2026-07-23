Dự án nút giao Phạm Tu - Đường 70 tại Hà Nội tăng tốc thi công để về đích năm 2026 Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026 để giải tỏa áp lực giao thông phía Nam.

Dự án nút giao Phạm Tu - đường 70, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đang chứng kiến nhịp độ thi công khẩn trương sau nhiều năm tạm dừng. Với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc để bù đắp tiến độ đã mất.

Ghi nhận vào cuối tháng 7/2026, tại khu vực dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Hiện trạng thi công và các hạng mục trọng điểm

Ghi nhận tại công trường vào cuối tháng 7/2026, khu vực dự án đoạn qua khu vực Tân Triều, Hà Nội (gần Bệnh viện K) đang duy trì không khí làm việc sôi nổi. Sau khi giải quyết được các vướng mắc về mặt bằng, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc di dời và hạ ngầm hệ thống điện 110kV, tạo điều kiện cho việc triển khai các hạng mục chính.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng và đơn vị thi công đã di dời, hạ ngầm hệ thống điện 110kV và triển khai thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao.

Hiện tại, nhiều máy khoan cọc nhồi, cẩu bánh xích và máy xúc đã được huy động để triển khai hạng mục cầu vượt trực thông. Đáng chú ý, chỉ sau hơn một tháng tái khởi động mạnh mẽ, các trụ cầu vượt tại nút giao đã bắt đầu thành hình. Nhiều trụ cầu trên đường Phạm Tu đã hoàn thành phần móng, trong khi phía phố Phúc La hiện vẫn đang chuẩn bị các bước tiếp theo để triển khai trụ cầu tương ứng.

Các trụ cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 đang thành hình sau hơn một tháng triển khai thi công.

Lịch sử dự án và mục tiêu hoàn thành 2026

Dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 từng phải đối mặt với giai đoạn khó khăn kéo dài. Khởi công từ sớm nhưng công trình đã phải dừng thi công từ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những vướng mắc phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng và sự biến động mạnh của giá vật liệu xây dựng trên thị trường.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Trước bối cảnh hạ tầng khu vực ngày càng chịu áp lực lớn, UBND TP.Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt để đưa dự án trở lại quỹ đạo. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026. Việc hoàn thiện không chỉ bao gồm cầu vượt trực thông mà còn là hệ thống nút giao hoàn chỉnh bên dưới để đảm bảo tổ chức giao thông tối ưu.

Kỳ vọng xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc phía Nam

Khi đi vào hoạt động, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp then chốt để xóa bỏ tình trạng ùn tắc kinh niên tại khu vực Bệnh viện K Tân Triều và các tuyến đường lân cận. Dự án sẽ trực tiếp giảm tải cho trục đường Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ xóa "điểm đen" ùn tắc, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận như Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tại từng thời điểm thực tế.