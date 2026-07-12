Dự án sân bay Sa Pa quy mô 6.000 tỷ đồng: Cú hích hạ tầng chiến lược vùng Tây Bắc Cảng hàng không Sa Pa tại Lào Cai được quy hoạch với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, dự kiến đạt công suất 5 triệu hành khách vào năm 2050, tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Cảng hàng không Sa Pa được xác định là công trình hạ tầng chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Bắc. Dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn là đòn bẩy cho ngành du lịch và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Lào Cai.

Quy hoạch chi tiết và thông số kỹ thuật cảng hàng không Sa Pa

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, sân bay Sa Pa được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 371ha tại Lào Cai. Đây là cảng hàng không nội địa đạt tiêu chuẩn cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Dự án được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác:

Giai đoạn đến năm 2030: Dự kiến hoàn thành với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn này ước tính khoảng 4.200 tỷ đồng.

Dự kiến hoàn thành với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn này ước tính khoảng 4.200 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050: Sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng công suất lên 5 triệu hành khách mỗi năm. Nguồn vốn bổ sung dự kiến khoảng 1.845 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng tương ứng.

Phối cảnh sân bay Sa Pa. Ảnh: Internet

Vị thế trong mạng lưới hàng không quốc gia

Việc đầu tư sân bay Sa Pa nằm trong lộ trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030. Theo đó, Việt Nam hướng tới phát triển mạng lưới gồm 36 cảng hàng không, bao gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Trong danh mục các cảng hàng không nội địa, sân bay Sa Pa cùng với các dự án như Lai Châu, Điện Biên, Nà Sản, và Măng Đen sẽ tạo thành trục hành lang hàng không quan trọng phía Bắc. Khi đi vào vận hành, đây sẽ là sân bay có quy mô lớn nhất khu vực Tây Bắc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến vùng biên giới phía Bắc.

Tác động lan tỏa đến du lịch và bất động sản

Sa Pa từ lâu đã là điểm đến trọng điểm trên bản đồ du lịch quốc tế. Năm 2024, khu vực này được tạp chí Times Out bình chọn là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Với khí hậu ôn đới đặc trưng và cảnh quan hùng vĩ, Sa Pa thu hút lượng khách du lịch lớn gấp nhiều lần quy mô dân số địa phương.

Sự xuất hiện của cảng hàng không sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, vốn phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ và đường sắt. Điều này mở ra cơ hội lớn cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, các tổ hợp dịch vụ và lưu trú tại Lào Cai. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý các nhà đầu tư cần theo sát tiến độ thi công và các điều chỉnh quy hoạch chi tiết để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh kỹ trạng thái pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.