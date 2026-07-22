Dự án tái định cư sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh nhận tối hậu thư hoàn thành vào tháng 8 Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng khu tái định cư hơn 21.000 tỷ đồng trước ngày 2/8/2026 để bàn giao đất cho 1.700 hộ dân nhường mặt bằng xây dựng sân bay lớn nhất miền Bắc.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh vừa nhận yêu cầu khẩn cấp về việc hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo nơi ở cho hàng nghìn hộ dân đã bàn giao mặt bằng, đồng thời giữ vững tiến độ cho siêu dự án sân bay trọng điểm quốc gia hướng tới phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Yêu cầu thi công 3 ca 4 kíp để kịp tiến độ

Theo Công văn số 7728 do lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành, Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang (nhà đầu tư) phải huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để hoàn thành cơ bản hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 2/8/2026. Chính quyền tỉnh yêu cầu đơn vị này tổ chức thi công liên tục theo phương án "3 ca, 4 kíp" để bù đắp khoảng thời gian bị chậm trễ so với cam kết ban đầu.

Phối cảnh Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Gia Bình

Nhà đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết và phương án tổ chức thi công để gửi báo cáo lên UBND tỉnh cùng các cơ quan quản lý trước ngày 23/7/2026. Trong trường hợp tiếp tục không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh.

Hơn 1.600 hộ dân chờ đợi nơi ở mới

Động thái siết chặt tiến độ được đưa ra sau khi công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn bộ 519ha đất phục vụ giai đoạn đầu của dự án, liên quan đến 1.699 hộ dân với khoảng 6.800 nhân khẩu, đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Phía bên ngoài công trường Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tuy nhiên, dù đã nhường đất cho dự án trọng điểm, nhiều hộ dân hiện vẫn phải sinh sống tạm thời do hạ tầng tại các khu tái định cư chưa hoàn thiện. Trước đó, nhà đầu tư từng cam kết hoàn thành hạ tầng cơ bản trước ngày 15/7/2026 và bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở trước ngày 31/7/2026, nhưng khối lượng thi công thực tế chưa đạt yêu cầu đề ra.

Chi tiết quy hoạch khu tái định cư 21.300 tỷ đồng

Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 341ha đến 419ha, tập trung tại địa bàn các xã Đông Cứu, xã Gia Bình, xã Lương Tài và xã Trung Chính thuộc tỉnh Bắc Ninh. Dự án được chia thành ba phân khu chức năng với mục tiêu bố trí nơi ở mới cho khoảng 52.000 người.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự án Tổng vốn đầu tư Gần 21.300 tỷ đồng Diện tích quy hoạch Khoảng 341ha - 419ha Quy mô dân số dự kiến Gần 52.000 người Hình thức đầu tư Đối tác công tư (PPP), Hợp đồng BT Giai đoạn thực hiện 2025 - 2032

Dự án sẽ được triển khai theo phương thức thanh toán bằng quỹ đất. Việc hoàn thành sớm hạ tầng không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn tạo tiền đề để triển khai các giai đoạn tiếp theo của siêu sân bay.

Tầm nhìn về sân bay lớn nhất miền Bắc

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.960ha, trải rộng trên địa bàn các xã Gia Bình, xã Lương Tài, xã Nhân Thắng và xã Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch, đây sẽ là sân bay có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc sau khi hoàn thiện, vượt qua cả sân bay quốc tế Nội Bài.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi hoàn thiện, sẽ là siêu sân bay lớn nhất miền Bắc. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2025-2027, dự án tập trung hoàn thiện các hạng mục cốt lõi để kịp thời phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Do đó, việc hoàn thành các khu tái định cư được xem là mắt xích then chốt để duy trì sự đồng thuận của xã hội và đảm bảo tiến độ chung của công trình trọng điểm quốc gia.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần cập nhật các thông báo mới nhất từ chính quyền tỉnh Bắc Ninh.