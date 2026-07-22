Tin mới

    Dự án tái định cư sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh nhận tối hậu thư hoàn thành vào tháng 8

    Tuệ Nhân22/07/2026 10:41

    Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng khu tái định cư hơn 21.000 tỷ đồng trước ngày 2/8/2026 để bàn giao đất cho 1.700 hộ dân nhường mặt bằng xây dựng sân bay lớn nhất miền Bắc.

    Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh vừa nhận yêu cầu khẩn cấp về việc hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo nơi ở cho hàng nghìn hộ dân đã bàn giao mặt bằng, đồng thời giữ vững tiến độ cho siêu dự án sân bay trọng điểm quốc gia hướng tới phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

    Yêu cầu thi công 3 ca 4 kíp để kịp tiến độ

    Theo Công văn số 7728 do lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành, Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang (nhà đầu tư) phải huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để hoàn thành cơ bản hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 2/8/2026. Chính quyền tỉnh yêu cầu đơn vị này tổ chức thi công liên tục theo phương án "3 ca, 4 kíp" để bù đắp khoảng thời gian bị chậm trễ so với cam kết ban đầu.

    Phối cảnh Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh
    Phối cảnh Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Gia Bình

    Nhà đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết và phương án tổ chức thi công để gửi báo cáo lên UBND tỉnh cùng các cơ quan quản lý trước ngày 23/7/2026. Trong trường hợp tiếp tục không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh.

    Hơn 1.600 hộ dân chờ đợi nơi ở mới

    Động thái siết chặt tiến độ được đưa ra sau khi công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn bộ 519ha đất phục vụ giai đoạn đầu của dự án, liên quan đến 1.699 hộ dân với khoảng 6.800 nhân khẩu, đã được người dân đồng thuận bàn giao.

    Hiện trạng công trường dự án tái định cư sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh
    Phía bên ngoài công trường Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

    Tuy nhiên, dù đã nhường đất cho dự án trọng điểm, nhiều hộ dân hiện vẫn phải sinh sống tạm thời do hạ tầng tại các khu tái định cư chưa hoàn thiện. Trước đó, nhà đầu tư từng cam kết hoàn thành hạ tầng cơ bản trước ngày 15/7/2026 và bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở trước ngày 31/7/2026, nhưng khối lượng thi công thực tế chưa đạt yêu cầu đề ra.

    Chi tiết quy hoạch khu tái định cư 21.300 tỷ đồng

    Dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 341ha đến 419ha, tập trung tại địa bàn các xã Đông Cứu, xã Gia Bình, xã Lương Tài và xã Trung Chính thuộc tỉnh Bắc Ninh. Dự án được chia thành ba phân khu chức năng với mục tiêu bố trí nơi ở mới cho khoảng 52.000 người.

    Thông số kỹ thuậtChi tiết dự án
    Tổng vốn đầu tưGần 21.300 tỷ đồng
    Diện tích quy hoạchKhoảng 341ha - 419ha
    Quy mô dân số dự kiếnGần 52.000 người
    Hình thức đầu tưĐối tác công tư (PPP), Hợp đồng BT
    Giai đoạn thực hiện2025 - 2032

    Dự án sẽ được triển khai theo phương thức thanh toán bằng quỹ đất. Việc hoàn thành sớm hạ tầng không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn tạo tiền đề để triển khai các giai đoạn tiếp theo của siêu sân bay.

    Tầm nhìn về sân bay lớn nhất miền Bắc

    Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.960ha, trải rộng trên địa bàn các xã Gia Bình, xã Lương Tài, xã Nhân Thắng và xã Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch, đây sẽ là sân bay có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc sau khi hoàn thiện, vượt qua cả sân bay quốc tế Nội Bài.

    Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi hoàn thiện
    Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi hoàn thiện, sẽ là siêu sân bay lớn nhất miền Bắc. Ảnh minh họa

    Trong giai đoạn 2025-2027, dự án tập trung hoàn thiện các hạng mục cốt lõi để kịp thời phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Do đó, việc hoàn thành các khu tái định cư được xem là mắt xích then chốt để duy trì sự đồng thuận của xã hội và đảm bảo tiến độ chung của công trình trọng điểm quốc gia.

    Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần cập nhật các thông báo mới nhất từ chính quyền tỉnh Bắc Ninh.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Công nghiệp - Xây dựng
      Dự án tái định cư sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh nhận tối hậu thư hoàn thành vào tháng 8
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO