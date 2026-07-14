Dự án trục giao thông 4.200 tỷ đồng qua tỉnh Đồng Tháp: Quy mô 6 làn xe kết nối TP.HCM Tuyến đường dài 14km thuộc trục giao thông TP.HCM - Long An - Tiền Giang vừa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, mở đường cho việc triển khai hạ tầng kết nối miền Tây.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần 2 thuộc trục giao thông đô thị TP.HCM - Long An - Tiền Giang (quy hoạch Quốc lộ 50B). Đây là bước pháp lý quan trọng để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khởi công công trình có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án trục giao thông 14km.

Quy mô và hướng tuyến dự án 14km

Dự án thành phần 2 xây dựng trục giao thông đô thị kết nối liên vùng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư khoảng 4.279 tỷ đồng, công trình dự kiến triển khai trong vòng 6 năm.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14km, điểm đầu giao với Quốc lộ 50B (Km35+600) tại ranh giới tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 50 (Km49+600) tại ngã 3 Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Tuyến đường mới dài 14km kết nối từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến ngã 3 Trung Lương.

Về hướng tuyến, công trình được xây dựng mới hoàn toàn, đi qua địa bàn xã Mỹ Tịnh An, xã Lương Hòa Lạc, phường Đạo Thạnh và phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích đất sử dụng để thực hiện dự án ước tính khoảng 60,5ha.

Thông số kỹ thuật và hạ tầng đồng bộ

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị và đường ngoài đô thị với quy mô 6 làn xe, đảm bảo năng lực thông hành lớn:

Đoạn qua đô thị: Nền đường rộng 40m, mặt đường dành cho xe chạy rộng 22,5m. Phần còn lại bố trí dải phân cách, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Nền đường rộng 40m, mặt đường dành cho xe chạy rộng 22,5m. Phần còn lại bố trí dải phân cách, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đoạn ngoài đô thị: Nền đường rộng 31m, mặt đường bố trí 6 làn xe với tổng bề rộng khoảng 21m.

Mặt đường được thiết kế 6 làn xe đảm bảo nhu cầu lưu thông và vận tải hàng hóa liên vùng.

Hệ thống cầu trên tuyến bao gồm 5 công trình xây mới: cầu Ông Đẳng, cầu Miễu Điền, cầu Kênh Nhỏ, cầu Bà Ngọt và cầu Bảo Định. Các cầu được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng HL93, đồng bộ với quy mô 6 làn xe của toàn tuyến. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt 22 cống ngang đường để đảm bảo thoát nước và duy trì hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực.

Dự án xây dựng mới 5 cây cầu và 22 cống ngang đường để đảm bảo lưu thông liên tục.

Mạng lưới kết nối và kỳ vọng phát triển

Tuyến đường mới hình thành nhiều nút giao quan trọng với các trục giao thông hiện hữu như ĐT878B, ĐT877C, ĐT879 và Quốc lộ 50. Đặc biệt, điểm cuối kết nối trực tiếp với nút giao Trung Lương (giao giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60), một đầu mối giao thông huyết mạch tại cửa ngõ khu vực miền Tây.

Khi hoàn thành, trục giao thông này được kỳ vọng sẽ:

Giảm áp lực giao thông đáng kể cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50 hiện đang quá tải.

Rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ logistics và đô thị dọc tuyến.

Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch Quốc lộ 50B.

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo chủ đầu tư tập trung phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dự án sẽ chỉ được triển khai thi công sau khi hoàn tất các thủ tục về giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.