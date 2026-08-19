Dự án trường học có phải đăng ký môi trường?

Ông Phạm Đăng Ngọc Vinh (Lâm Đồng) tham gia lập dự án nâng cấp, cải tạo một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo khoản 3 Điều 32 và Phụ lục XVI của Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-BTNMT ngày 17/4/2026 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường thì hoạt động đào tạo nguồn nhân lực thuộc đối tượng không phải đăng ký môi trường.

Theo ông Vinh hiểu thì 3 khoản 1, 2, 3 Điều 32 là độc lập, tức là chỉ cần thuộc 1 trong 3 khoản thì đối tượng không phải đăng ký môi trường, không xét đồng thời.

Ông hỏi, vậy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là gì, trường học công lập (mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT) có thuộc hoạt động này không và có phải đăng ký môi trường không?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án xây dựng trường học như ông đề cập, nếu khi đi vào vận hành mà không đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026) thì không thuộc đối tượng miễn đăng ký môi trường.

Dự án thực hiện đăng ký môi trường theo quy định tại khoản 3 Mục VII Phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.