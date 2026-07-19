Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ tại Hưng Yên: Khởi công quy mô 486 tỷ đồng vào tháng 8/2026 Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có quy mô 6,9ha, định hướng trở thành trường kiểu mẫu với tổng đầu tư 486 tỷ đồng, khởi công ngày 16/8/2026.

Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên là công trình giáo dục trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 486 tỷ đồng. Theo kế hoạch được Ban Chỉ đạo thống nhất, dự án sẽ chính thức khởi công vào ngày 16/8/2026 và đặt mục tiêu đón khóa học sinh đầu tiên vào năm học 2027-2028.

Quy mô và cấu trúc dự án Trường THPT Nghĩa Trụ

Công trình được triển khai trên diện tích nghiên cứu khoảng 6,9ha, tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Dự án được chia thành ba dự án thành phần độc lập nhưng có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính đồng bộ:

Dự án thành phần 1: Tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường hỗ trợ.

Tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường hỗ trợ. Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật do Tập đoàn Đèo Cả phối hợp thực hiện.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật do Tập đoàn Đèo Cả phối hợp thực hiện. Dự án thành phần 3: Xây dựng Đề án giáo dục và mô hình vận hành nhà trường kiểu mẫu.

Hiện tại, xã Nghĩa Trụ đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất và cơ bản hoàn tất công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất. Các thủ tục về quy hoạch và giải phóng mặt bằng đang được triển khai đúng lộ trình đề ra để kịp bàn giao mặt bằng trong cuối tháng 7/2026.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Định hướng mô hình giáo dục toàn diện của Tập đoàn Đèo Cả

Tại buổi làm việc rà soát tiến độ ngày 17/7, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng phần cứng là cơ sở vật chất. Điểm đột phá nằm ở việc hình thành một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh, kết hợp giữa đào tạo văn hóa và các kỹ năng thực tiễn.

Đề án giáo dục đang được nghiên cứu tập trung vào các nhóm nội dung: đào tạo văn hóa - hướng nghiệp, nghệ thuật - âm nhạc, thể chất và giáo dục STEM. Tập đoàn Đèo Cả cũng đề xuất cơ chế hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp để tạo ra lộ trình phát triển liên thông cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Lộ trình triển khai và mốc tiến độ quan trọng

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục địa phương. Ban Chỉ đạo dự án đã thiết lập "đường găng tiến độ" nghiêm ngặt với các mốc thời gian cụ thể:

Cuối tháng 7/2026: Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. Trước ngày 12/8/2026: Hoàn thành mọi thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Hoàn thành mọi thủ tục chuẩn bị đầu tư. Ngày 16/8/2026: Chính thức khởi công xây dựng.

Chính thức khởi công xây dựng. Năm học 2027-2028: Khai giảng khóa học đầu tiên.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trường THPT kiểu mẫu, phát triển toàn diện học sinh về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống. Đặc biệt, công trình nằm tại tỉnh Hưng Yên - đơn vị hành chính sau khi sáp nhập có diện tích khoảng 2.514,81km2, đang tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cấp hạ tầng xã hội và giáo dục chất lượng cao.

Phối cảnh dự án Trường THPT Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.