Thời sự Dự án Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương phải hoàn thành trước ngày 15/8 Đây là yêu cầu của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tại buổi kiểm tra dự án Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) vào chiều 7/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra dự án Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương

Tham gia buổi kiểm tra có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và một số đơn vị có liên quan.

Dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại số 39 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt thành Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

Dự án đã hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, được phê duyệt đầu tư ngày 5/6/2026 và khởi công xây dựng từ ngày 26/6/2026.

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để cải tạo khối phòng học

Hiện các hạng mục chính như: cải tạo khối phòng học THCS, phòng học tiểu học, phòng bộ môn, hội trường, khu bán trú, hệ thống cổng, hàng rào và phòng cháy, chữa cháy được thi công đồng loạt, theo đúng tiến độ.

Dự kiến các khối công trình sẽ hoàn thiện trước ngày 20/8, hoàn tất vệ sinh, khắc phục các khiếm khuyết và nghiệm thu trước ngày 25/8/2026 để sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Minh đề nghị tính toán phương án, bảo đảm an toàn giao thông tại các khung giờ cao điểm

Chủ đầu tư dự án cho biết, năm 2026, dự án được bố trí hơn 19,57 tỷ đồng, đến đầu tháng 7 đã giải ngân gần 5,98 tỷ đồng, đạt 30,56% kế hoạch vốn, tạo cơ sở để bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình phục vụ năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, đến ngày 6/7, các nhiệm vụ triển khai thành lập Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương tại số 39 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt cơ bản bảo đảm tiến độ.

Công tác mua sắm trang thiết bị dạy học được triển khai theo quy định. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027 đã được phê duyệt với 70 học sinh lớp 1 và 135 học sinh lớp 6.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị bảo đảm công trình hoàn thành trước ngày 15/8/2026

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức từ tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đến trung tâm tỉnh Lâm Đồng (mới) công tác. Chính vì thế, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công trình hoàn thành trước ngày 15/8/2026, nhằm đưa dự án vào hoạt động từ đầu năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt khẩn trương ổn định bộ máy tổ chức và tuyển sinh

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, dự án được triển khai trên cơ sở cải tạo, sửa chữa một số trụ sở trước đó. Các đơn vị phải tính toán kỹ phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, nhất là khu vực trước cổng trường học và chú trọng xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, phù hợp với môi trường giáo dục.

“ Song song với cải tạo, sửa chữa trường học, các đơn vị có liên quan cũng khẩn trương thực hiện mua sắm trang thiết bị giáo dục. Mục tiêu là ngày 15/8 hoàn thành cơ bản việc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, kịp thời phục vụ công tác dạy và học. Quá trình triển khai, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng và an toàn lao động. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Để trường học đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, đồng chí Nguyễn Minh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sớm ổn định bộ máy tổ chức, sắp xếp, luân chuyển giáo viên và thực hiện tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu đã được phê duyệt.