Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Đẩy nhanh tiến độ thông xe trước ngày 2/9 Với chiều dài hơn 2,2km và mặt cắt ngang 50m, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hiện đạt hơn 40% khối lượng, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2026.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 2/9/2026. Theo yêu cầu từ UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc cuối cùng để đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được gấp rút thi công với mục tiêu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Quy mô và vị trí quy hoạch dự án

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 2,2km với mặt cắt ngang rộng 50m. Điểm đầu của dự án giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại khu vực Hoàng Cầu và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Về địa giới hành chính, tuyến đường đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng thuộc TP Hà Nội.

Đây là tuyến đường có chiều dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m thuộc các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.

Tiến độ thi công thực tế tại công trường

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành trên 40% tổng khối lượng thi công. Trên toàn tuyến, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc cơ giới đang được huy động tối đa để triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, từ hạ tầng nền đường đến các hạng mục kỹ thuật ngầm.

Khoảng 750m tuyến Vành đai 1, từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công, đã được thảm nhựa trên hơn một nửa bề rộng mặt đường.

Cụ thể, đoạn tuyến dài khoảng 750m từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã cơ bản thành hình và được thảm nhựa hơn một nửa bề rộng mặt đường. Ngược lại, tại đoạn từ Km1+600 đến Km2+100 dài khoảng 450m, nhà thầu đang tập trung đào xới, san gạt để thi công nền đường và hệ thống thoát nước.

Ở phía đối diện, đoạn tuyến dài khoảng 450m từ Km1+600 đến Km2+100 đang được đào xới, san gạt để thi công nền đường.

Hạ tầng cầu vượt và các nút giao trọng điểm

Một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án là việc xây dựng các cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và nút giao Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, hệ thống trụ bê tông cốt thép đã vươn cao, tạo tiền đề cho việc lắp đặt dầm cầu trong thời gian tới.

Tại hai nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, những hàng trụ bê tông đã vươn cao, công trường vẫn duy trì nhiều mũi thi công.

Đặc biệt, khu vực đi qua Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang được tập trung nhân lực để xử lý các vấn đề hạ tầng kỹ thuật phức tạp, nhằm sớm hoàn trả mặt bằng và đảm bảo giao thông cho khu vực y tế trọng điểm này.

Trong ảnh là đoạn qua BV Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương đang gấp rút thi công.

Tác động đến diện mạo đô thị và đời sống dân cư

Khi tuyến đường Vành đai 1 dần thành hình, diện mạo đô thị dọc hai bên tuyến cũng có những thay đổi rõ rệt. Không gian kiến trúc được chỉnh trang, nhiều hộ dân đã bắt đầu sửa chữa, cải tạo mặt tiền để phù hợp với quy hoạch mới, chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi tuyến đường chính thức đưa vào khai thác.

Khi tuyến đường dần thành hình, diện mạo khu vực hai bên tuyến cũng từng bước thay đổi. Nhiều hộ dân tranh thủ sửa chữa, cải tạo mặt tiền, chuẩn bị cho không gian đô thị mới.

Việc hoàn thiện đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ khép kín tuyến Vành đai 1, giảm tải áp lực giao thông cực lớn cho khu vực lõi đô thị của TP Hà Nội, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế cho các khu vực lân cận.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.