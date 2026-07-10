Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Đẩy nhanh tiến độ thông xe vào tháng 9/2026 Với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, đoạn tuyến 2,27km nối Hoàng Cầu với Voi Phục đang được thi công cao điểm nhằm mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2026, khép kín trục giao thông xuyên tâm Hà Nội.

Sau nhiều năm gặp trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hiện đã bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các đơn vị nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực, máy móc để hướng tới mốc thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp Quốc khánh 2/9 và hoàn thiện toàn bộ dự án trong năm 2026.

Tiến độ thi công thực tế trên công trường

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, dự án đã đạt hơn 40% tổng khối lượng xây lắp. Tại hiện trường, không khí làm việc diễn ra khẩn trương với hàng trăm kỹ sư và công nhân túc trực thường xuyên. Nhiều hạng mục quan trọng đã dần thành hình, tạo nên diện mạo mới cho trục giao thông này.

Đáng chú ý, đoạn tuyến dài khoảng 750m từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã hoàn thành thảm nhựa trên hơn một nửa bề rộng mặt đường. Đây được đánh giá là phân đoạn có tốc độ triển khai nhanh nhất của dự án tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện trạng khu vực nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Ở các phân đoạn khác, cụ thể là đoạn từ Km1+600 đến Km2+100 (dài khoảng 450m), nhà thầu đang tập trung xử lý nền đường. Các thiết bị máy xúc, xe ben hoạt động liên tục để chuẩn bị mặt bằng cho các bước kỹ thuật tiếp theo. Song song đó, hệ thống trụ bê tông tại hai nút giao lớn là Nguyễn Chí Thanh và Giảng Võ - Láng Hạ cũng đang trong quá trình hoàn thiện đồng bộ.

Quy mô và mức đầu tư của dự án trọng điểm

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chiều dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang rộng 50m. Tuyến đường đi qua địa bàn các Phường Ô Chợ Dừa, Phường Giảng Võ và Phường Láng thuộc Hà Nội. Với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng cho hơn 2km, đây là một trong những dự án giao thông có suất đầu tư cao nhất hiện nay.

Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Dân Trí

Nguyên nhân chính dẫn đến tổng mức đầu tư lớn nằm ở chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do dự án đi qua khu vực lõi nội đô với mật độ dân cư dày đặc, công tác giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu vốn đầu tư. Để đảm bảo tiến độ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo sát sao các sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng còn tồn tại, tạo hành lang thông thoáng cho đơn vị thi công.

Vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông Thủ đô

Dự án Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là "mắt xích" cuối cùng để khép kín toàn bộ tuyến Vành đai 1. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ tạo ra một trục giao thông xuyên tâm hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ các khu vực trung tâm và giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận thường xuyên ùn tắc như La Thành, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Bên cạnh lợi ích về giao thông, dự án còn mang lại sự thay đổi tích cực về diện mạo đô thị. Dọc theo tuyến đường mới, nhiều khu vực dân cư đã bắt đầu chỉnh trang nhà cửa, cải tạo mặt tiền để phù hợp với quy hoạch hiện đại. Tuy nhiên, việc thi công trong khu dân cư đông đúc cũng gây ra một số bất tiện tạm thời cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân địa phương, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà thầu và cộng đồng.

Nhìn chung, việc hoàn thiện Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tồn tại nhiều thập kỷ mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng khung của Hà Nội đến năm 2030.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tiến độ mới nhất.