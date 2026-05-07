Dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô 298.000 tỷ đồng: Nghiên cứu chuyển sang đầu tư công Với tổng chiều dài 349 km đi qua 7 tỉnh và thành phố, siêu dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô đang được rà soát tính khả thi để chuyển từ phương thức PPP sang đầu tư công nếu cần thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát tổng thể phương án tài chính cho dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Trong đó, trọng tâm là đánh giá tính khả thi của hình thức hợp tác công tư (PPP); trường hợp không đảm bảo hiệu quả, dự án sẽ được xem xét chuyển sang hình thức đầu tư công để đảm bảo tiến độ.

Quy mô hạ tầng kết nối liên vùng 7 địa phương

Vành đai 5 là dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài khoảng 349 km. Tuyến đường đóng vai trò huyết mạch kết nối địa giới hành chính của 7 địa phương bao gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Một đoạn đường song hành Vành đai 5 qua Ninh Bình.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến chính được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường đạt 32,25 m. Hệ thống đường song hành được đầu tư dọc tuyến với quy mô tối thiểu đường cấp III, gồm 2 làn xe.

Đáng chú ý, tại các khu vực có địa hình đồi núi phức tạp thuộc Phú Thọ và Thái Nguyên, dự án sẽ chỉ triển khai đường gom tại các vị trí cần thiết để đảm bảo kết nối giao thông địa phương, thay vì xây dựng đường song hành toàn tuyến nhằm tối ưu hóa chi phí và kỹ thuật.

Cơ cấu nguồn vốn 298.000 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án ước tính khoảng 298.000 tỷ đồng. Theo phương án đề xuất, nguồn vốn sẽ được phân bổ dựa trên sự phối hợp giữa ngân sách Trung ương và địa phương:

Ngân sách Trung ương (khoảng 226.000 tỷ đồng): Tập trung đầu tư phần chính tuyến cao tốc và chi trả toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi trục chính.

Tập trung đầu tư phần chính tuyến cao tốc và chi trả toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi trục chính. Ngân sách địa phương (khoảng 72.000 tỷ đồng): Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành và thực hiện giải phóng mặt bằng cho các hạng mục liên quan còn lại.

Yêu cầu rà soát tính khả thi và biến động chi phí

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ lưỡng tổng mức đầu tư, đặc biệt là phải giải trình rõ các biến động về chi phí nguyên vật liệu xây dựng trong thời gian qua. Đây là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính của dự án.

Việc phân tích tính khả thi của phương án PPP được đặt ra trong bối cảnh các dự án hạ tầng giao thông lớn đang cần sự huy động nguồn lực linh hoạt. Nếu mô hình PPP không thu hút được nhà đầu tư hoặc không đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, việc chuyển sang đầu tư công sẽ giúp Nhà nước chủ động hơn trong việc điều hành và triển khai dự án trọng điểm này.

Thông tin về dự án và hình thức đầu tư có thể thay đổi dựa trên các quyết định phê duyệt quy hoạch và báo cáo nghiên cứu khả thi chính thức từ cơ quan chức năng.