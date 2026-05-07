Dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô 349 km: Quy hoạch 6 làn xe kết nối 7 tỉnh thành Tuyến Vành đai 5 quy mô 6 làn xe cao tốc đi qua Hà Nội và 6 tỉnh phía Bắc đang được khẩn trương chuẩn bị đầu tư với 10 nhóm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy kinh tế vùng.

Đường Vành đai 5 vùng Thủ đô là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 349 km. Tuyến đường được quy hoạch đi qua địa bàn 7 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Đây là trục giao thông huyết mạch giúp kết nối các hành lang kinh tế Đông - Tây và các trục hướng tâm, tạo động lực lan tỏa cho toàn khu vực phía Bắc.

Quy mô kỹ thuật và lộ trình tuyến Vành đai 5

Theo quy hoạch, tuyến chính của đường Vành đai 5 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường đạt 32,25 m. Để đảm bảo kết nối giao thông địa phương, dọc tuyến sẽ xây dựng hệ thống đường song hành tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III với 2 làn xe. Tại các khu vực có địa hình phức tạp như Thái Nguyên và Phú Thọ, dự án sẽ ưu tiên đầu tư đường gom để tối ưu hóa chi phí và hiệu quả sử dụng.

Bản đồ vị trí đường Vành đai 5 vùng Thủ đô theo quy hoạch.

Dự án dự kiến xây dựng 45 nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trung tâm quản lý điều hành và các trạm dừng nghỉ đồng bộ. Hiện tại, phương án hướng tuyến đã được cả 7 địa phương thống nhất và cập nhật vào quy hoạch tỉnh, thành phố để sẵn sàng cho các bước triển khai tiếp theo.

Đề xuất 10 nhóm cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ

Để tháo gỡ các rào cản về pháp lý và nguồn vốn, Bộ Xây dựng đã đề xuất 10 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án. Trong đó, 7 nhóm cơ chế tương tự các dự án trọng điểm trước đây như: thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cân đối vốn ngân sách, bồi thường hỗ trợ tái định cư và chỉ định thầu đối với một số gói thầu cấp bách.

Đáng chú ý, 3 nhóm cơ chế mới được đề xuất riêng cho Vành đai 5 bao gồm: điều chỉnh các quy hoạch liên quan để đảm bảo tính thống nhất, điều chỉnh linh hoạt phạm vi và hình thức đầu tư, đồng thời giải quyết triệt để các vướng mắc tại các đoạn tuyến đang triển khai theo hình thức BOT.

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc đầu tư Vành đai 5 là nhiệm vụ ưu tiên quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư đường song hành và thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn mình quản lý.

Tác động kinh tế và vai trò kết nối liên vùng

Khu vực đường Vành đai 5 đi qua hiện là vùng có tốc độ đô thị hóa và phát triển logistics nhanh nhất cả nước. Với tổng dân số khoảng 31 triệu người (chiếm 27% dân số cả nước) và đóng góp 32% GDP quốc gia, tuyến đường khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô.

Tuyến đường không chỉ kết nối 6 tuyến cao tốc hướng tâm mà còn tạo trục giao thông trực tiếp dẫn tới cảng biển Hải Phòng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị cho các tỉnh vệ tinh. Bộ Xây dựng hiện đang rà soát kỹ lưỡng tổng mức đầu tư, phân tích ưu nhược điểm giữa hai hình thức đầu tư công và hợp tác công tư (PPP) để báo cáo Chính phủ phương án tối ưu nhất.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh trong các giai đoạn thẩm định dự án tiếp theo. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức từ cơ quan chức năng.