Dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 02/07/2026: Có khả năng mạnh lên thành bão
Hồi 1h ngày 02/07/2026, áp thấp nhiệt đới ở Bắc Biển Đông mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển hướng Tây Tây Bắc và mạnh lên thành bão.
Hồi 01 giờ ngày 02/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới
Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và thay đổi vị trí cụ thể như sau:
- Đến 01 giờ ngày 03/07/2026: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão tại 17,5N-111,9E, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
- Đến 01 giờ ngày 04/07/2026: Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão tại 18,4N-110,6E, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.
Cảnh báo rủi ro và tác động trên biển
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, các vùng biển cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:
- Gió mạnh: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều ngày 02/07/2026, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.
- Sóng lớn: Sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng gần tâm bão sóng cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.
- Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Khuyến cáo an toàn
Tất cả tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần thường xuyên theo dõi thông báo để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Bản tin tiếp theo dự kiến được phát lúc 08h00 ngày 02/07/2026.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)