Dự báo bão số 02 trên Biển Đông ngày 25/07/2026: Bão tăng cấp và hướng về Quảng Đông Cơn bão số 02 đang mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 trên Bắc Biển Đông ngày 25/07/2026, dự báo có thể đạt cấp 11-12 trước khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hồi 01 giờ ngày 25/07/2026, vị trí tâm bão số 02 (bão NOUL) ở vào khoảng 20,1°Vĩ Bắc; 119,3°Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo hiện tại, bão có xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Diễn biến bão số 02 trong 24 đến 60 giờ tới

Bão số 02 tiếp tục di chuyển nhanh và có khả năng gia tăng cường độ trên vùng biển phía Bắc Biển Đông trước khi đi vào đất liền Trung Quốc:

Đến 01 giờ ngày 26/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí ở khoảng 22,5°Vĩ Bắc; 115,5°Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11-12, giật cấp 14 . Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N và phía Đông kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí ở khoảng 22,5°Vĩ Bắc; 115,5°Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt . Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N và phía Đông kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 27/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vị trí khoảng 25,0°Vĩ Bắc; 113,8°Kinh Đông. Bão suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10 . Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N và phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vị trí khoảng 25,0°Vĩ Bắc; 113,8°Kinh Đông. Bão suy yếu dần còn . Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N và phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: đối với vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 27/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại vị trí khoảng 27,0°Vĩ Bắc; 113,5°Kinh Đông. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Cảnh báo nguy cơ gió mạnh, sóng lớn trên biển

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Khuyến cáo an toàn cho tàu thuyền

Các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động nguy hiểm của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bản tin này được phát lúc 02h00 ngày 25/07/2026. Bản tin dự báo tiếp theo sẽ được phát lúc 05h00 ngày 25/07/2026.