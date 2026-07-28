Dự báo, cảnh báo xu thế mưa dông trên đất liền từ 28/07/2026 đến 07/08/2026 Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to đến 30/07/2026; mưa dông còn duy trì nhiều khu vực đến 07/08/2026, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 28/07/2026 đến ngày 30/07/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tăng mưa vào chiều và đêm.

Trong mưa dông, các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/07/2026 đến ngày 07/08/2026, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm ở một số khu vực.

Dự báo từ đêm 28/07/2026 đến ngày 30/07/2026

Bắc Bộ và Thanh Hóa

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 29/07/2026, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định từ đêm 30/07/2026 đến ngày 07/08/2026

Bắc Bộ

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 01/08/2026 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Đêm 30-31/07/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ khoảng ngày 02/08/2026 có nắng nóng cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo