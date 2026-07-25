Dự báo diễn biến bão số 2 trên Biển Đông ngày 25/07/2026: Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn Bão số 2 giật cấp 15 di chuyển hướng Tây Tây Bắc tiến về Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ngày 25/07/2026.

Hồi 10 giờ ngày 25/07/2026, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Sơ đồ đường đi và vị trí bão số 2 trên Biển Đông.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới

22 giờ ngày 25/07/2026: Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ở vị trí khoảng 22,4N - 115,6E. Cường độ duy trì cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ở vị trí khoảng 22,4N - 115,6E. Cường độ duy trì cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. 10 giờ ngày 26/07/2026: Bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông với tốc độ 15–20 km/h, suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 113,0E - 118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông với tốc độ 15–20 km/h, suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 113,0E - 118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. 10 giờ ngày 27/07/2026: Bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Dự báo tác động trên biển

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng biển cao 3,0–5,0 m. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 11–12, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0–7,0 m, biển động dữ dội.

Khuyến cáo an toàn

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần chủ động di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Bản tin phát lúc 11h00 ngày 25/07/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 14h00 ngày 25/07/2026.