Dự báo đợt mưa lớn dồn dập tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 18/08/2026 Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 18/08/2026, cục bộ có nơi trên 270mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế bước vào đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu từ tối 18/08/2026. Lượng mưa phổ biến từ 40–190mm, cục bộ có nơi xuất hiện mưa rất to trên 270mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo đặc biệt về nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn với lượng mưa trên 100mm/3 giờ, có thể gây ra ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Hình ảnh cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 18/08/2026, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã ghi nhận mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng thời, vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn tiêu biểu bao gồm:

Cam Lâm (Nghệ An) : 84.8mm

: 84.8mm Vạn Trạch (Quảng Trị) : 74.4mm

: 74.4mm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) : 73.0mm

: 73.0mm Đậu Liêu (Hà Tĩnh) : 68.6mm

: 68.6mm Thanh Oai (TP. Hà Nội) : 66.2mm

: 66.2mm Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng): 62.4mm

Dự báo chi tiết diện biến mưa lớn 24–48 giờ tới

Dự báo chi tiết lượng mưa và thời gian ảnh hưởng tại các khu vực như sau:

Vùng núi Bắc Bộ (từ tối 18/08 đến đêm 19/08/2026): Mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40–90mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm .

(từ tối 18/08 đến đêm 19/08/2026): Mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Trung du Bắc Bộ (từ tối 18/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60–100mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 230mm .

(từ tối 18/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (từ tối 18/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80–190mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 270mm .

(từ tối 18/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế (từ chiều 19/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40–70mm , cục bộ có nơi trên 120mm .

(từ chiều 19/08 đến ngày 20/08/2026): Mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi trên . Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (tối và đêm 18/08/2026): Mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Xu thế mưa dông và thiên tai đi kèm

Từ đêm 20/08/2026, đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong thời gian từ đêm 20/08 đến ngày 21/08/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40–90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ cao gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sinh sống tại các khu vực vùng núi, ven sông suối nhỏ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các mương, suối khi có mưa lớn, sẵn sàng phương án di dời khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất.

Bản tin được phát lúc 21h00 ngày 18/08/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được phát hành vào lúc 03h30 ngày 19/08/2026.