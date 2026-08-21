Dự báo mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An ngày 21/08/2026 Từ 21/08 đến đêm 22/08/2026, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn 70-150mm, cục bộ trên 300mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 21/08 đến đêm 22/08/2026. Lượng mưa phổ biến dao động 70–150mm, cục bộ có nơi xuất hiện mưa rất to trên 300mm.

Mưa lớn tập trung theo từng đợt, tiềm ẩn nguy cơ cực cao về lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng nay (21/08/2026), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 20/08 đến 08h ngày 21/08 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Trạm Ban Hàng Đồi (Phú Thọ) : 155mm

: 155mm Trạm Thanh Hà (Hà Nội) : 122.8mm

: 122.8mm Trạm Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa): 109.4mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Các khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận đợt mưa dông diện rộng với các khung thời gian và lượng mưa cụ thể:

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa : Từ ngày 21/08 đến đêm 22/08/2026, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70–150mm , cục bộ có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 300mm .

: Từ ngày 21/08 đến đêm 22/08/2026, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to vượt ngưỡng . Khu vực Nghệ An : Trong ngày 21/08/2026, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20–40mm , có nơi mưa rất to trên 80mm .

: Trong ngày 21/08/2026, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến , có nơi mưa rất to trên . Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày và đêm 21/08/2026, có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cảnh báo cường độ mưa và xu thế tiếp theo

Cơ quan dự báo phát cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa có cường độ lớn cực ngắn vượt ngưỡng >120mm/3h trong ngày và đêm 21/08/2026 tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Từ ngày 23/08/2026, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Mưa lớn kéo dài và mưa cục bộ cường độ cao có thể dẫn đến các loại hình thiên tai nguy hiểm:

Ngập úng diện rộng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét bất ngờ trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất nghiêm trọng trên các sườn dốc, tuyến đường giao thông miền núi.

Khuyến cáo an toàn: Người dân khu vực miền núi cần chủ động di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, tuyệt đối không di chuyển qua khe suối, tràn ngập khi có lũ. Các địa phương vùng thấp trũng cần sẵn sàng phương án chống ngập úng đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bản tin được phát lúc 09h00 ngày 21/08/2026. Bản tin dự báo tiếp theo sẽ được cập nhật lúc 15h30 ngày 21/08/2026.