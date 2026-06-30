Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ từ đêm 30/06/2026 đến 01/07/2026: Cảnh báo mưa rất to trên 250mm Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng đón đợt mưa lớn 50-100mm, có nơi trên 250mm từ đêm 30/06/2026. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất diện rộng.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo từ đêm 30/06/2026 đến hết ngày 01/07/2026, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, đặc biệt có nơi có thể vượt ngưỡng 250mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Hiện trạng mưa lớn trong 24 giờ qua

Trong ngày hôm nay (30/06/2026), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cùng với Quảng Ninh và Tp.Hải Phòng đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo dữ liệu quan trắc từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 30/06, một số trạm đã ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 80mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Cơ quan khí tượng đưa ra các kịch bản dự báo chi tiết cho các khu vực từ tối 30/06 đến đêm 01/07/2026 như sau:

1. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Tp.Hải Phòng

Lượng mưa: Phổ biến từ 50-100mm .

Phổ biến từ . Cực bộ: Có nơi mưa rất to trên 250mm .

Có nơi mưa rất to trên . Thời gian: Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cảnh báo đặc biệt: Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn với lượng trên 100mm trong vòng 3 giờ.

2. Các khu vực khác tại Bắc Bộ

Lượng mưa: Phổ biến từ 20-40mm .

Phổ biến từ . Cực bộ: Có nơi mưa to trên 80mm.

3. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Phạm vi: Thanh Hóa, Nghệ An, từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.

Thanh Hóa, Nghệ An, từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Lượng mưa: Phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Từ ngày 02/07/2026, mưa lớn tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mưa sẽ dịch chuyển xuống phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể đón mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Các mối nguy hiểm đi kèm:

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .

. Ngập úng: Khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp.

Khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc đứng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn:

Người dân tại các vùng núi cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có mưa lớn.

Kiểm tra hệ thống thoát nước tại các khu vực đô thị để phòng tránh ngập cục bộ.

Tin phát lúc: 21h00 ngày 30/06/2026.

Tin dự báo tiếp theo sẽ được phát lúc: 03h30 ngày 01/07/2026.